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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec OCS Inventory NG

OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) est une solution gratuite et open-source de gestion de parc informatique et de déploiement de logiciels qui a été affinée depuis 2001. Des agents légers installés sur les terminaux Windows, Linux, macOS, Android et IBM AIX rapportent des inventaires détaillés de matériel et de logiciels à un serveur central, tandis que les scans SNMP et la découverte IP étendent la visibilité aux imprimantes, commutateurs, routeurs et autres appareils sans agent.

L'auto-hébergement d'OCS Inventory sur votre propre VPS garde chaque empreinte d'appareil, enregistrement de licence et paquet déployé sous votre contrôle. La console web, la base de données MySQL et l'API REST incluses sont les mêmes composants utilisés par les entreprises gérant des parcs informatiques de plus de 100 000 appareils, sans frais par actif et sans dépendance à un SaaS tiers.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de OCS Inventory NG

Inventaire matériel et logiciel

Les agents légers collectent des données détaillées sur le processeur, la mémoire, le stockage, les périphériques et les logiciels installés à partir des terminaux Windows, Linux, macOS, Android et AIX.

Déploiement de package

Poussez des scripts, des installateurs et des paquets de configuration vers les agents via HTTPS, avec des contrôles de bande passante qui s'adaptent à des flottes de plus de 100 000 appareils.

SNMP et découverte de réseau

Analyser les sous-réseaux et interroger les périphériques SNMP pour inventorier les imprimantes, commutateurs, routeurs et autres équipements qui ne peuvent pas exécuter d'agent.

Rapports de conformité des licences

Suivez les applications installées sur l'ensemble de votre parc et créez des rapports de mesure de logiciels pour vérifier l'utilisation des licences et les renouvellements.

API REST et intégrations

L'API REST intégrée et le plug-in de synchronisation GLPI alimentent les données d'actifs dans les systèmes de gestion des tickets, les CMDB et les outils de sécurité.

Console web avec RBAC

Console web avec des contrôles d'accès basés sur les rôles, l'authentification LDAP et CAS, et des tableaux de bord personnalisables pour les opérateurs et les auditeurs.

Pourquoi exécuter OCS Inventory NG sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Martin K
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