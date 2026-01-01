Déployer OCS Inventory NG en installation en un clic.
Serveur de gestion de parc informatique open-source qui suit le matériel, les logiciels et déploie des paquets sur l'ensemble de votre parc.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec OCS Inventory NG
OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) est une solution gratuite et open-source de gestion de parc informatique et de déploiement de logiciels qui a été affinée depuis 2001. Des agents légers installés sur les terminaux Windows, Linux, macOS, Android et IBM AIX rapportent des inventaires détaillés de matériel et de logiciels à un serveur central, tandis que les scans SNMP et la découverte IP étendent la visibilité aux imprimantes, commutateurs, routeurs et autres appareils sans agent.
L'auto-hébergement d'OCS Inventory sur votre propre VPS garde chaque empreinte d'appareil, enregistrement de licence et paquet déployé sous votre contrôle. La console web, la base de données MySQL et l'API REST incluses sont les mêmes composants utilisés par les entreprises gérant des parcs informatiques de plus de 100 000 appareils, sans frais par actif et sans dépendance à un SaaS tiers.
Caractéristiques principales de OCS Inventory NG
Inventaire matériel et logiciel
Les agents légers collectent des données détaillées sur le processeur, la mémoire, le stockage, les périphériques et les logiciels installés à partir des terminaux Windows, Linux, macOS, Android et AIX.
Déploiement de package
Poussez des scripts, des installateurs et des paquets de configuration vers les agents via HTTPS, avec des contrôles de bande passante qui s'adaptent à des flottes de plus de 100 000 appareils.
SNMP et découverte de réseau
Analyser les sous-réseaux et interroger les périphériques SNMP pour inventorier les imprimantes, commutateurs, routeurs et autres équipements qui ne peuvent pas exécuter d'agent.
Rapports de conformité des licences
Suivez les applications installées sur l'ensemble de votre parc et créez des rapports de mesure de logiciels pour vérifier l'utilisation des licences et les renouvellements.
API REST et intégrations
L'API REST intégrée et le plug-in de synchronisation GLPI alimentent les données d'actifs dans les systèmes de gestion des tickets, les CMDB et les outils de sécurité.
Console web avec RBAC
Console web avec des contrôles d'accès basés sur les rôles, l'authentification LDAP et CAS, et des tableaux de bord personnalisables pour les opérateurs et les auditeurs.
Pourquoi exécuter OCS Inventory NG sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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