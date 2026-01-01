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Moteur de méta-recherche Usenet qui agrège des dizaines d'indexeurs derrière un point de terminaison d'API Newznab unifié unique.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec NZBHydra2

NZBHydra2 est un moteur de méta-recherche Usenet qui vous permet d'interroger des dizaines d'indexeurs — à la fois des fournisseurs Newznab spécifiques à Usenet et des indexeurs de torrents Torznab — à partir d'une interface web unifiée et via une seule API compatible Newznab. Il déduplique les résultats entre les fournisseurs, applique vos préférences de qualité et de catégorie, met en cache les recherches et expose le tout via un point d'accès que Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr et d'autres outils d'automatisation peuvent interroger directement.

L'auto-hébergement de NZBHydra2 sur un VPS donne à votre pile Arr un agrégateur unique, rapide et contrôlé par le propriétaire, au lieu de pointer chaque téléchargeur vers chaque indexeur individuellement — une configuration plus simple, moins d'appels API par fournisseur et des statistiques centralisées sur les indexeurs qui sont réellement performants.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de NZBHydra2

Point de terminaison Newznab unifié

Regroupe des dizaines d'indexeurs derrière une seule API Newznab et Torznab afin que Sonarr, Radarr et Lidarr n'aient besoin que d'une seule entrée au lieu de plusieurs.

Déduplication inter-fournisseurs

Reconnaît les doublons de versions parmi les indexeurs, les classe selon vos règles de priorité, et n'affiche que le meilleur résultat par groupe de versions.

Cache et statistiques de recherche

Met en cache les recherches récentes et suit le taux de succès par indexeur, le temps de réponse et le nombre de récupérations afin que vous puissiez voir quels fournisseurs sont les plus performants.

Filtrage flexible des résultats

Les filtres de qualité, de langue, d'âge et de taille par catégorie excluent les versions de mauvaise qualité de votre pipeline d'automatisation Arr.

Comptes multi-utilisateurs

Des comptes individuels optionnels avec des autorisations basées sur les rôles permettent à plusieurs membres du foyer de partager le même agrégateur sans que leurs visibilités ne se croisent.

Pourquoi exécuter NZBHydra2 sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Martin K
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