Déployer NZBHydra2 en un clic.
Moteur de méta-recherche Usenet qui agrège des dizaines d'indexeurs derrière un point de terminaison d'API Newznab unifié unique.
Choisissez un forfait VPS pour NZBHydra2
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec NZBHydra2
NZBHydra2 est un moteur de méta-recherche Usenet qui vous permet d'interroger des dizaines d'indexeurs — à la fois des fournisseurs Newznab spécifiques à Usenet et des indexeurs de torrents Torznab — à partir d'une interface web unifiée et via une seule API compatible Newznab. Il déduplique les résultats entre les fournisseurs, applique vos préférences de qualité et de catégorie, met en cache les recherches et expose le tout via un point d'accès que Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr et d'autres outils d'automatisation peuvent interroger directement.
L'auto-hébergement de NZBHydra2 sur un VPS donne à votre pile Arr un agrégateur unique, rapide et contrôlé par le propriétaire, au lieu de pointer chaque téléchargeur vers chaque indexeur individuellement — une configuration plus simple, moins d'appels API par fournisseur et des statistiques centralisées sur les indexeurs qui sont réellement performants.
Caractéristiques principales de NZBHydra2
Point de terminaison Newznab unifié
Regroupe des dizaines d'indexeurs derrière une seule API Newznab et Torznab afin que Sonarr, Radarr et Lidarr n'aient besoin que d'une seule entrée au lieu de plusieurs.
Déduplication inter-fournisseurs
Reconnaît les doublons de versions parmi les indexeurs, les classe selon vos règles de priorité, et n'affiche que le meilleur résultat par groupe de versions.
Cache et statistiques de recherche
Met en cache les recherches récentes et suit le taux de succès par indexeur, le temps de réponse et le nombre de récupérations afin que vous puissiez voir quels fournisseurs sont les plus performants.
Filtrage flexible des résultats
Les filtres de qualité, de langue, d'âge et de taille par catégorie excluent les versions de mauvaise qualité de votre pipeline d'automatisation Arr.
Comptes multi-utilisateurs
Des comptes individuels optionnels avec des autorisations basées sur les rôles permettent à plusieurs membres du foyer de partager le même agrégateur sans que leurs visibilités ne se croisent.
Pourquoi exécuter NZBHydra2 sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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