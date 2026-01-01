Déploiement de NZBGet en un clic.
Téléchargeur binaire Usenet efficace écrit en C++ avec une interface web soignée et un vaste écosystème d'automatisation.
Choisissez un forfait VPS pour NZBGet
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec NZBGet
NZBGet est un téléchargeur binaire Usenet haute performance écrit en C++, conçu pour un débit maximal et une utilisation minimale du CPU et de la mémoire. Il télécharge les fichiers NZB depuis les serveurs Usenet, répare les publications incomplètes avec PAR2, décompresse les archives RAR et transmet les fichiers finaux à des scripts de post-traitement ou à des applications Arr — le tout depuis une interface utilisateur web réactive qui fonctionne sur pratiquement n'importe quel matériel.
L'auto-hébergement de NZBGet sur un VPS permet à vos téléchargements de fonctionner 24h/24 et 7j/7 sur un réseau rapide sans monopoliser un PC domestique. Il s'associe naturellement avec Sonarr, Radarr, Lidarr et d'autres outils d'automatisation qui transmettent les URL NZB via son API REST.
Caractéristiques principales de NZBGet
Débit leader du secteur
La base de code C++ sature les connexions Usenet rapides avec un minimum de surcharge CPU et mémoire, laissant de la place pour d'autres services sur le même VPS.
PAR2 réparation et décompression
Vérification automatique, réparation des publications endommagées et extraction RAR/RAR5 afin que les téléchargements terminés arrivent dans votre bibliothèque, prêts à l'emploi.
API REST prête pour Servarr
Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr, et des outils similaires transmettent les NZBs directement via l'API JSON-RPC bien prise en charge.
Post-traitement performant
Des scripts de hook à chaque étape de téléchargement vous permettent de déclencher des analyses de bibliothèque multimédia, des notifications, du transcodage ou tout flux de travail personnalisé par catégorie.
Interface utilisateur web adaptative
Interface de navigateur épurée avec gestion des files d'attente, statistiques par serveur et accès complet à la configuration — fonctionne de manière fluide sur ordinateur de bureau et mobile.
Pourquoi exécuter NZBGet sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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