Déployer NSQ en un clic.
Plateforme de messagerie distribuée en temps réel conçue pour la tolérance aux pannes et le streaming à haut débit à l'échelle.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec NSQ
NSQ est une plateforme de messagerie distribuée en temps réel, initialement développée chez Bitly pour gérer des milliards de messages par jour. Contrairement aux courtiers traditionnels, NSQ fonctionne comme un cluster décentralisé de petits démons — il n'y a pas de goulot d'étranglement de courtier unique, pas de nœud maître et pas d'état partagé — de sorte que les producteurs et les consommateurs peuvent évoluer horizontalement sans reconfiguration.
L'auto-hébergement de NSQ sur votre propre VPS maintient les flux d'événements à volume élevé, la télémétrie et les pipelines de tâches asynchrones au sein de votre infrastructure, sans frais par message et sans limitation de service géré. L'interface d'administration web incluse offre une visibilité en temps réel sur les sujets, les canaux et les débits de messages, tandis que le service de découverte lookupd élimine le besoin d'adresses de courtiers codées en dur dans l'ensemble de votre parc.
Caractéristiques principales de NSQ
Topologie décentralisée
Exécutez les démons nsqd co-localisés avec les producteurs et utilisez nsqlookupd pour la découverte — aucun point de défaillance unique et aucun courtier central pour limiter le débit.
Livraison au moins une fois
Les files d'attente de messages persistantes avec débordement sur disque garantissent que les messages survivent aux pannes de consommateurs et au trafic en rafale sans perdre d'événements.
Diffusion de canal
Les sujets diffusés vers plusieurs canaux indépendants, permettant à différents groupes de consommateurs de traiter le même flux d'événements en parallèle sans coordination.
Interface d'administration en temps réel
Le tableau de bord nsqadmin basé sur navigateur affiche les débits de messages en temps réel, la profondeur par canal et les statistiques par nœud, afin que vous puissiez dépanner les flux sans outils en ligne de commande.
Clients HTTP et TCP
Bibliothèques clientes natives en Go, Python, Java, Node.js, et plus encore, ainsi qu'une API HTTP simple pour la publication — intégrez depuis n'importe quel langage sans protocole personnalisé.
Pourquoi exécuter NSQ sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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