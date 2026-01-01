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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec NSQ

NSQ est une plateforme de messagerie distribuée en temps réel, initialement développée chez Bitly pour gérer des milliards de messages par jour. Contrairement aux courtiers traditionnels, NSQ fonctionne comme un cluster décentralisé de petits démons — il n'y a pas de goulot d'étranglement de courtier unique, pas de nœud maître et pas d'état partagé — de sorte que les producteurs et les consommateurs peuvent évoluer horizontalement sans reconfiguration.

L'auto-hébergement de NSQ sur votre propre VPS maintient les flux d'événements à volume élevé, la télémétrie et les pipelines de tâches asynchrones au sein de votre infrastructure, sans frais par message et sans limitation de service géré. L'interface d'administration web incluse offre une visibilité en temps réel sur les sujets, les canaux et les débits de messages, tandis que le service de découverte lookupd élimine le besoin d'adresses de courtiers codées en dur dans l'ensemble de votre parc.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de NSQ

Topologie décentralisée

Exécutez les démons nsqd co-localisés avec les producteurs et utilisez nsqlookupd pour la découverte — aucun point de défaillance unique et aucun courtier central pour limiter le débit.

Livraison au moins une fois

Les files d'attente de messages persistantes avec débordement sur disque garantissent que les messages survivent aux pannes de consommateurs et au trafic en rafale sans perdre d'événements.

Diffusion de canal

Les sujets diffusés vers plusieurs canaux indépendants, permettant à différents groupes de consommateurs de traiter le même flux d'événements en parallèle sans coordination.

Interface d'administration en temps réel

Le tableau de bord nsqadmin basé sur navigateur affiche les débits de messages en temps réel, la profondeur par canal et les statistiques par nœud, afin que vous puissiez dépanner les flux sans outils en ligne de commande.

Clients HTTP et TCP

Bibliothèques clientes natives en Go, Python, Java, Node.js, et plus encore, ainsi qu'une API HTTP simple pour la publication — intégrez depuis n'importe quel langage sans protocole personnalisé.

Pourquoi exécuter NSQ sur Hostinger

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

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Omkar
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Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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