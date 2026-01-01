Déployer Notifiarr en un clic.
Client unifié pour Notifiarr.com qui relie votre pile multimédia à de puissants flux de travail de notification et d'automatisation.
Choisissez un forfait VPS pour Notifiarr
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Notifiarr
Notifiarr est un client auto-hébergé pour le service Notifiarr.com, permettant une intégration poussée entre votre pile d'automatisation multimédia — incluant Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr et Plex — et un système de notification centralisé. Il agit comme un pont entre vos services locaux et Notifiarr.com, retransmettant les événements, déclenchant des flux de travail personnalisés et délivrant des alertes en temps réel vers Discord, Slack et d'autres plateformes.
En exécutant le client Notifiarr sur votre propre VPS, vous gardez un contrôle total sur vos intégrations de pile multimédia sans exposer les services individuels à Internet. Configurez tout via une interface web épurée, surveillez la santé du système et acheminez les notifications exactement là où vous en avez besoin.
Caractéristiques principales de Notifiarr
Intégration de l'application Starr
Connecter Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr, et plus encore pour relayer les événements multimédias et déclencher automatiquement des notifications personnalisées.
Notifications Discord
Fournissez des notifications riches et personnalisables aux canaux Discord avec des illustrations multimédias, des métadonnées et des boutons d'action.
Surveillance de la santé du système
Surveillez l'espace disque, le processeur, la mémoire et l'état des disques depuis un tableau de bord unique avec des alertes automatisées.
Assistance Plex & Tautulli
Recevez les mises à jour de lecture en cours, les événements de lecture et les notifications d'activité utilisateur directement depuis votre serveur multimédia Plex.
Alertes multiplateformes
Acheminez les notifications vers Slack, Telegram, les e-mails et d'autres plateformes en plus de Discord pour une livraison flexible.
Pourquoi exécuter Notifiarr sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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