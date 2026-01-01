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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Node-RED

Node-RED est un outil de programmation visuelle basé sur des flux, construit sur Node.js, qui vous permet de connecter du matériel, des API et des services en ligne à l'aide d'un éditeur glisser-déposer basé sur un navigateur. Développé à l'origine par IBM et maintenant maintenu par la Fondation OpenJS, il simplifie la création de flux de travail d'automatisation sans écrire de code complexe — connectez des nœuds sur un canevas et déployez en quelques secondes.

L'auto-hébergement de Node-RED sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur vos flux et les données sensibles qu'ils traitent, sans limites d'utilisation, sans limitation de débit et sans dépendance à une plateforme cloud. Que vous automatisiez des capteurs IoT, intégriez des services métier ou orchestriez des pipelines d'API, Node-RED offre un environnement d'exécution flexible et extensible qui fonctionne partout où vous en avez besoin.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Node-RED

Éditeur de flux visuel

Un éditeur glisser-déposer basé sur un navigateur vous permet de créer et de déployer des intégrations complexes sans écrire de code, rendant l'automatisation accessible à tous.

Plus de 4 000 Nœuds communautaires

Installez des nœuds pour MQTT, HTTP, les bases de données, les API cloud et des centaines d'autres services directement depuis le gestionnaire de palette intégré.

IoT et MQTT natifs

Un support de première classe pour MQTT, Modbus et d'autres protocoles IoT fait de Node-RED la plateforme standard pour la maison intelligente et l'automatisation industrielle.

Nœuds de fonction JavaScript

Écrivez du JavaScript personnalisé dans les flux pour gérer des transformations de données complexes et la logique métier sans quitter l'éditeur visuel.

Partage de flux et Bibliothèque

Exportez les flux au format JSON et importez des flux pré-existants depuis la bibliothèque communautaire Node-RED pour démarrer instantanément avec des intégrations courantes.

Pourquoi exécuter Node-RED sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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