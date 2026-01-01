Node-RED est un outil de programmation visuelle basé sur des flux, construit sur Node.js, qui vous permet de connecter du matériel, des API et des services en ligne à l'aide d'un éditeur glisser-déposer basé sur un navigateur. Développé à l'origine par IBM et maintenant maintenu par la Fondation OpenJS, il simplifie la création de flux de travail d'automatisation sans écrire de code complexe — connectez des nœuds sur un canevas et déployez en quelques secondes.

L'auto-hébergement de Node-RED sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur vos flux et les données sensibles qu'ils traitent, sans limites d'utilisation, sans limitation de débit et sans dépendance à une plateforme cloud. Que vous automatisiez des capteurs IoT, intégriez des services métier ou orchestriez des pipelines d'API, Node-RED offre un environnement d'exécution flexible et extensible qui fonctionne partout où vous en avez besoin.