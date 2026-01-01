Déployer Node-RED en un clic.
Outil de programmation visuelle low-code pour relier des appareils IoT, des API et des services en ligne.
Choisissez un forfait VPS pour Node-RED
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Node-RED
Node-RED est un outil de programmation visuelle basé sur des flux, construit sur Node.js, qui vous permet de connecter du matériel, des API et des services en ligne à l'aide d'un éditeur glisser-déposer basé sur un navigateur. Développé à l'origine par IBM et maintenant maintenu par la Fondation OpenJS, il simplifie la création de flux de travail d'automatisation sans écrire de code complexe — connectez des nœuds sur un canevas et déployez en quelques secondes.
L'auto-hébergement de Node-RED sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur vos flux et les données sensibles qu'ils traitent, sans limites d'utilisation, sans limitation de débit et sans dépendance à une plateforme cloud. Que vous automatisiez des capteurs IoT, intégriez des services métier ou orchestriez des pipelines d'API, Node-RED offre un environnement d'exécution flexible et extensible qui fonctionne partout où vous en avez besoin.
Caractéristiques principales de Node-RED
Éditeur de flux visuel
Un éditeur glisser-déposer basé sur un navigateur vous permet de créer et de déployer des intégrations complexes sans écrire de code, rendant l'automatisation accessible à tous.
Plus de 4 000 Nœuds communautaires
Installez des nœuds pour MQTT, HTTP, les bases de données, les API cloud et des centaines d'autres services directement depuis le gestionnaire de palette intégré.
IoT et MQTT natifs
Un support de première classe pour MQTT, Modbus et d'autres protocoles IoT fait de Node-RED la plateforme standard pour la maison intelligente et l'automatisation industrielle.
Nœuds de fonction JavaScript
Écrivez du JavaScript personnalisé dans les flux pour gérer des transformations de données complexes et la logique métier sans quitter l'éditeur visuel.
Partage de flux et Bibliothèque
Exportez les flux au format JSON et importez des flux pré-existants depuis la bibliothèque communautaire Node-RED pour démarrer instantanément avec des intégrations courantes.
Pourquoi exécuter Node-RED sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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