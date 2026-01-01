Navidrome est un serveur de streaming musical léger et rapide qui vous offre un accès similaire à Spotify à votre propre collection musicale, depuis n'importe quel appareil. Il analyse automatiquement vos dossiers de musique, extrait les métadonnées et diffuse les fichiers MP3, FLAC, AAC, OGG et OPUS via une interface web moderne et une API compatible Subsonic, prise en charge par des dizaines d'applications mobiles telles que DSub, Symfonium et Feishin. Le support multi-utilisateur signifie que chaque auditeur dispose de ses propres playlists, évaluations et statistiques d'écoute.

L'auto-hébergement de Navidrome garantit un accès permanent à chaque album que vous possédez, indépendamment des changements de licence ou des arrêts de service. Il n'y a pas de frais d'abonnement, pas de compression de la qualité audio et pas de suivi comportemental — juste votre musique, diffusée depuis votre propre infrastructure en pleine qualité.