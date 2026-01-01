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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Navidrome

Navidrome est un serveur de streaming musical léger et rapide qui vous offre un accès similaire à Spotify à votre propre collection musicale, depuis n'importe quel appareil. Il analyse automatiquement vos dossiers de musique, extrait les métadonnées et diffuse les fichiers MP3, FLAC, AAC, OGG et OPUS via une interface web moderne et une API compatible Subsonic, prise en charge par des dizaines d'applications mobiles telles que DSub, Symfonium et Feishin. Le support multi-utilisateur signifie que chaque auditeur dispose de ses propres playlists, évaluations et statistiques d'écoute.

L'auto-hébergement de Navidrome garantit un accès permanent à chaque album que vous possédez, indépendamment des changements de licence ou des arrêts de service. Il n'y a pas de frais d'abonnement, pas de compression de la qualité audio et pas de suivi comportemental — juste votre musique, diffusée depuis votre propre infrastructure en pleine qualité.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Navidrome

Compatible avec l'API Subsonic

Fonctionne avec des dizaines d'applications mobiles sur iOS et Android, afin que vous puissiez choisir votre lecteur préféré sans être lié à un client propriétaire.

Support multi-format

Diffuse des MP3, FLAC, AAC, OGG et OPUS avec transcodage à la volée pour adapter le débit binaire aux connexions plus lentes sans perte de qualité de la source.

Analyse automatique de la bibliothèque

Scanne automatiquement les dossiers de musique selon un calendrier configurable, extrayant les métadonnées et les pochettes d'album afin que votre bibliothèque reste à jour lorsque vous ajoutez des fichiers.

Écoute multi-utilisateur

Chaque utilisateur dispose de listes de lecture indépendantes, de notes étoilées et d'un historique d'écoute sur un serveur partagé sans interférer avec qui que ce soit d'autre.

Scrobbling Last.fm

Suit automatiquement votre historique d'écoute sur Last.fm et ListenBrainz, maintenant à jour vos nombres d'écoutes et votre profil musical.

Pourquoi exécuter Navidrome sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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