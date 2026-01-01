Déployer Mylar3 en un clic.
Téléchargeur et gestionnaire de bibliothèque de bandes dessinées auto-hébergé qui automatise le suivi des nouvelles parutions via les sources NZB et torrent.
Choisissez un forfait VPS pour Mylar3
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Mylar3
Mylar3 est le fork Python 3 activement maintenu de Mylar — un téléchargeur et gestionnaire de bibliothèque de bandes dessinées automatisé qui surveille les séries, met en file d'attente les nouveaux numéros dès leur publication, transfère les téléchargements à votre client existant et post-traite les fichiers CBR/CBZ résultants dans une bibliothèque propre. Il communique avec SABnzbd, NZBGet et une large gamme de clients torrent, y compris qBittorrent, Transmission, Deluge et rTorrent.
L'auto-hébergement de Mylar3 sur votre propre VPS maintient votre liste de lecture, votre file d'attente de surveillance et vos identifiants de client de téléchargement au sein de votre infrastructure plutôt que sur un service SaaS. Combiné à un lecteur de bandes dessinées comme Komga ou Kavita, le déploiement devient une pile personnelle de style Plex pour les bandes dessinées — récupérant automatiquement les nouveaux numéros dans une bibliothèque que les lecteurs mobiles et de bureau peuvent consulter de n'importe où.
Caractéristiques principales de Mylar3
Listes de séries à regarder
Suivez les séries en cours, les numéros individuels, les arcs narratifs et les one-shots afin que les nouvelles sorties soient automatiquement mises en file d'attente dès qu'elles sont disponibles.
Clients NZB et torrent
Transfère les téléchargements à SABnzbd, NZBGet, qBittorrent, Transmission, Deluge, rTorrent et d'autres clients via leurs API standard.
Intégrations d'indexeur
Rechercher parmi les indexeurs Newznab/Torznab, les fournisseurs DDL publics et les flux RSS configurables pour trouver chaque élément suivi.
Post-traitement de la bibliothèque
Renomme, déplace et étiquette les fichiers téléchargés dans une structure de dossiers propre (CBR/CBZ) adaptée à Komga, Kavita, ComicRack et autres.
Métadonnées ComicVine
Récupère les couvertures, la numérotation des publications et les métadonnées de l'éditeur de ComicVine afin que la bibliothèque reste cohérente et correctement balisée.
Planificateur d'arrière-plan
Exécute des vérifications planifiées continues pour les nouveaux problèmes, les remplissages manquants et les tâches de renommage afin que la bibliothèque se mette à jour sans intervention manuelle.
Pourquoi exécuter Mylar3 sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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