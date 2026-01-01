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Téléchargeur et gestionnaire de bibliothèque de bandes dessinées auto-hébergé qui automatise le suivi des nouvelles parutions via les sources NZB et torrent.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Mylar3

Mylar3 est le fork Python 3 activement maintenu de Mylar — un téléchargeur et gestionnaire de bibliothèque de bandes dessinées automatisé qui surveille les séries, met en file d'attente les nouveaux numéros dès leur publication, transfère les téléchargements à votre client existant et post-traite les fichiers CBR/CBZ résultants dans une bibliothèque propre. Il communique avec SABnzbd, NZBGet et une large gamme de clients torrent, y compris qBittorrent, Transmission, Deluge et rTorrent.

L'auto-hébergement de Mylar3 sur votre propre VPS maintient votre liste de lecture, votre file d'attente de surveillance et vos identifiants de client de téléchargement au sein de votre infrastructure plutôt que sur un service SaaS. Combiné à un lecteur de bandes dessinées comme Komga ou Kavita, le déploiement devient une pile personnelle de style Plex pour les bandes dessinées — récupérant automatiquement les nouveaux numéros dans une bibliothèque que les lecteurs mobiles et de bureau peuvent consulter de n'importe où.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Mylar3

Listes de séries à regarder

Suivez les séries en cours, les numéros individuels, les arcs narratifs et les one-shots afin que les nouvelles sorties soient automatiquement mises en file d'attente dès qu'elles sont disponibles.

Clients NZB et torrent

Transfère les téléchargements à SABnzbd, NZBGet, qBittorrent, Transmission, Deluge, rTorrent et d'autres clients via leurs API standard.

Intégrations d'indexeur

Rechercher parmi les indexeurs Newznab/Torznab, les fournisseurs DDL publics et les flux RSS configurables pour trouver chaque élément suivi.

Post-traitement de la bibliothèque

Renomme, déplace et étiquette les fichiers téléchargés dans une structure de dossiers propre (CBR/CBZ) adaptée à Komga, Kavita, ComicRack et autres.

Métadonnées ComicVine

Récupère les couvertures, la numérotation des publications et les métadonnées de l'éditeur de ComicVine afin que la bibliothèque reste cohérente et correctement balisée.

Planificateur d'arrière-plan

Exécute des vérifications planifiées continues pour les nouveaux problèmes, les remplissages manquants et les tâches de renommage afin que la bibliothèque se mette à jour sans intervention manuelle.

Pourquoi exécuter Mylar3 sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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