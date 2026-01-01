Mylar3 est le fork Python 3 activement maintenu de Mylar — un téléchargeur et gestionnaire de bibliothèque de bandes dessinées automatisé qui surveille les séries, met en file d'attente les nouveaux numéros dès leur publication, transfère les téléchargements à votre client existant et post-traite les fichiers CBR/CBZ résultants dans une bibliothèque propre. Il communique avec SABnzbd, NZBGet et une large gamme de clients torrent, y compris qBittorrent, Transmission, Deluge et rTorrent.

L'auto-hébergement de Mylar3 sur votre propre VPS maintient votre liste de lecture, votre file d'attente de surveillance et vos identifiants de client de téléchargement au sein de votre infrastructure plutôt que sur un service SaaS. Combiné à un lecteur de bandes dessinées comme Komga ou Kavita, le déploiement devient une pile personnelle de style Plex pour les bandes dessinées — récupérant automatiquement les nouveaux numéros dans une bibliothèque que les lecteurs mobiles et de bureau peuvent consulter de n'importe où.