Déployer Multi-Scrobbler en un clic.
Hub de scrobbling auto-hébergé qui suit les écoutes de musique depuis Plex, Jellyfin, Spotify, et plus encore vers Last.fm, ListenBrainz, ou Maloja.
Choisissez un forfait VPS pour Multi-Scrobbler
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Multi-Scrobbler
Multi-Scrobbler fait le lien entre tous vos lieux d'écoute de musique et tous les services qui en assurent le suivi. Plutôt que de dépendre du scrobbling intégré à chaque application musicale — une fonctionnalité totalement absente de Plex et Jellyfin, et fragmentée entre YouTube Music, Deezer et les clients Subsonic — Multi-Scrobbler centralise toutes les lectures dans un pipeline unique. Il prend en charge plus de 25 sources et transmet simultanément les écoutes à Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito et d'autres cibles.
L'auto-hébergement sur votre VPS permet au scrobbler de fonctionner 24h/24 et 7j/7, aux côtés de vos autres services multimédias, grâce à des URL de rappel OAuth publiques accessibles par Spotify et Last.fm. Le tableau de bord web affiche les écoutes en direct, les statistiques par source et les journaux détaillés sans exposer votre historique d'écoute à un SaaS tiers.
Caractéristiques principales de Multi-Scrobbler
Couverture universelle des sources
Suit les écoutes depuis Spotify, Plex, Jellyfin, YouTube Music, Deezer, les clients Subsonic et plus de 25 autres lecteurs de musique dans un seul flux.
Multiples cibles de scrobble
Transmet chaque écoute à Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito et d'autres cibles simultanément sans duplication manuelle.
Tableau de bord d'état en temps réel
L'interface web affiche les titres en cours de lecture, les scrobbles récents et les statistiques par source afin que vous puissiez vérifier chaque connexion en un coup d'œil.
Déduplication intelligente
Détecte les écoutes en double signalées par plusieurs sources lisant la même piste et soumet chaque lecture une seule fois à vos cibles de scrobble.
Notifications de webhook
Envoie les mises à jour et les erreurs de lecture en cours vers Discord, Gotify, Ntfy ou Apprise afin que vous détectiez les intégrations défectueuses sans consulter le tableau de bord.
Pourquoi exécuter Multi-Scrobbler sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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