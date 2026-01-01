Multi-Scrobbler fait le lien entre tous vos lieux d'écoute de musique et tous les services qui en assurent le suivi. Plutôt que de dépendre du scrobbling intégré à chaque application musicale — une fonctionnalité totalement absente de Plex et Jellyfin, et fragmentée entre YouTube Music, Deezer et les clients Subsonic — Multi-Scrobbler centralise toutes les lectures dans un pipeline unique. Il prend en charge plus de 25 sources et transmet simultanément les écoutes à Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito et d'autres cibles.

L'auto-hébergement sur votre VPS permet au scrobbler de fonctionner 24h/24 et 7j/7, aux côtés de vos autres services multimédias, grâce à des URL de rappel OAuth publiques accessibles par Spotify et Last.fm. Le tableau de bord web affiche les écoutes en direct, les statistiques par source et les journaux détaillés sans exposer votre historique d'écoute à un SaaS tiers.