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Hub de scrobbling auto-hébergé qui suit les écoutes de musique depuis Plex, Jellyfin, Spotify, et plus encore vers Last.fm, ListenBrainz, ou Maloja.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Multi-Scrobbler

Multi-Scrobbler fait le lien entre tous vos lieux d'écoute de musique et tous les services qui en assurent le suivi. Plutôt que de dépendre du scrobbling intégré à chaque application musicale — une fonctionnalité totalement absente de Plex et Jellyfin, et fragmentée entre YouTube Music, Deezer et les clients Subsonic — Multi-Scrobbler centralise toutes les lectures dans un pipeline unique. Il prend en charge plus de 25 sources et transmet simultanément les écoutes à Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito et d'autres cibles.

L'auto-hébergement sur votre VPS permet au scrobbler de fonctionner 24h/24 et 7j/7, aux côtés de vos autres services multimédias, grâce à des URL de rappel OAuth publiques accessibles par Spotify et Last.fm. Le tableau de bord web affiche les écoutes en direct, les statistiques par source et les journaux détaillés sans exposer votre historique d'écoute à un SaaS tiers.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Multi-Scrobbler

Couverture universelle des sources

Suit les écoutes depuis Spotify, Plex, Jellyfin, YouTube Music, Deezer, les clients Subsonic et plus de 25 autres lecteurs de musique dans un seul flux.

Multiples cibles de scrobble

Transmet chaque écoute à Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito et d'autres cibles simultanément sans duplication manuelle.

Tableau de bord d'état en temps réel

L'interface web affiche les titres en cours de lecture, les scrobbles récents et les statistiques par source afin que vous puissiez vérifier chaque connexion en un coup d'œil.

Déduplication intelligente

Détecte les écoutes en double signalées par plusieurs sources lisant la même piste et soumet chaque lecture une seule fois à vos cibles de scrobble.

Notifications de webhook

Envoie les mises à jour et les erreurs de lecture en cours vers Discord, Gotify, Ntfy ou Apprise afin que vous détectiez les intégrations défectueuses sans consulter le tableau de bord.

Pourquoi exécuter Multi-Scrobbler sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

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Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Martin K
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