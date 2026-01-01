Déployer Movary avec une installation en un clic.
Traqueur d'historique de visionnage de films auto-hébergé avec scrobbling Plex, Jellyfin, Emby et Trakt et des statistiques détaillées.
Choisissez un forfait VPS pour Movary
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Movary
Movary est une application web gratuite et open-source conçue spécifiquement pour les cinéphiles qui souhaitent avoir la pleine propriété de leur historique de visionnage. Elle extrait les métadonnées de The Movie Database et d'IMDb, enregistre chaque lecture avec des horodatages et des évaluations, et présente des statistiques approfondies sur les acteurs, réalisateurs, genres, langues et décennies qui façonnent vos goûts.
L'auto-hébergement de Movary sur un VPS maintient votre historique de visionnage privé et portable, avec des importations depuis Trakt, Letterboxd et Netflix, ainsi que le scrobbling automatique depuis Plex, Jellyfin, Emby et Kodi. Contrairement aux traqueurs commerciaux, il n'y a pas de ciblage publicitaire, pas de tarification par utilisateur, et vos données de visionnage ne quittent jamais votre serveur.
Caractéristiques principales de Movary
Plex et Jellyfin scrobbling
Enregistrez automatiquement chaque film regardé dans Plex, Jellyfin, Emby ou Kodi sans marquer manuellement les lectures.
Statistiques détaillées de visionnage
Découvrez vos meilleurs acteurs, réalisateurs, genres, langues et décennies avec des graphiques qui visualisent comment vos goûts évoluent au fil du temps.
Importation Trakt et Letterboxd
Apportez l'historique de visionnage existant de Trakt, Letterboxd ou Netflix dès le premier jour plutôt que de partir de zéro.
Évaluations et notes personnelles
Évaluez chaque film avec des notes personnelles et des commentaires pour reconstituer l'image des films que vous avez déjà vus.
Application web installable
Installez Movary en tant qu'application web progressive sur mobile et ordinateur pour une expérience native, sans passer par une boutique d'applications.
Prise en charge multi-utilisateur
Partagez un serveur avec des amis ou de la famille tout en gardant chaque profil, avec sa propre liste de surveillance, ses évaluations et ses statistiques, entièrement isolé.
Pourquoi exécuter Movary sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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