Movary est une application web gratuite et open-source conçue spécifiquement pour les cinéphiles qui souhaitent avoir la pleine propriété de leur historique de visionnage. Elle extrait les métadonnées de The Movie Database et d'IMDb, enregistre chaque lecture avec des horodatages et des évaluations, et présente des statistiques approfondies sur les acteurs, réalisateurs, genres, langues et décennies qui façonnent vos goûts.

L'auto-hébergement de Movary sur un VPS maintient votre historique de visionnage privé et portable, avec des importations depuis Trakt, Letterboxd et Netflix, ainsi que le scrobbling automatique depuis Plex, Jellyfin, Emby et Kodi. Contrairement aux traqueurs commerciaux, il n'y a pas de ciblage publicitaire, pas de tarification par utilisateur, et vos données de visionnage ne quittent jamais votre serveur.