Déployer Miniflux en une installation en un clic.
Lecteur RSS open-source minimaliste développé en Go pour une consommation rapide et sans distraction des flux.
Choisissez un forfait VPS pour Miniflux
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Miniflux
Miniflux est un lecteur de flux RSS minimaliste et affirmé, conçu autour d'un principe : s'effacer pour vous laisser lire. Développé en Go et soutenu par PostgreSQL, il gère les flux RSS, Atom, RDF et JSON via une interface épurée et pilotée au clavier, sans superflu ni complexité inutile. Avec plus de 7 000 étoiles sur GitHub, il a gagné une clientèle fidèle parmi les développeurs et les utilisateurs soucieux de leur vie privée qui recherchent la vitesse sans encombrement.
L'auto-hébergement de Miniflux maintient votre liste d'abonnements et vos habitudes de lecture entièrement privées. Il n'y a pas de traqueurs tiers, pas de profilage comportemental, et aucun service qui puisse être fermé ou soumis à un péage. Vous possédez vos flux, vos articles et votre historique de lecture.
Caractéristiques principales de Miniflux
Extraction de texte intégral
Récupère les articles complets des flux qui ne publient que des résumés, afin que vous puissiez toujours lire le contenu intégral sans quitter l'interface.
Navigation au clavier
Des raccourcis clavier complets vous permettent de naviguer dans les flux, de marquer les articles comme lus et d'ouvrir des liens sans toucher la souris.
Intégrations pour lire plus tard
Envoie des articles vers Pocket, Wallabag, Instapaper et Pinboard en une seule action pour une lecture hors ligne ultérieure.
API client tiers
Les API compatibles avec Fever et Google Reader permettent à des applications mobiles populaires comme Reeder et NetNewsWire de se connecter à votre instance auto-hébergée.
Prise en charge multi-utilisateur
Chaque utilisateur dispose de sa propre liste de flux indépendante, de son état de lecture et de ses paramètres sur une seule instance de serveur partagée.
Pourquoi exécuter Miniflux sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
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