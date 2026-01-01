Miniflux est un lecteur de flux RSS minimaliste et affirmé, conçu autour d'un principe : s'effacer pour vous laisser lire. Développé en Go et soutenu par PostgreSQL, il gère les flux RSS, Atom, RDF et JSON via une interface épurée et pilotée au clavier, sans superflu ni complexité inutile. Avec plus de 7 000 étoiles sur GitHub, il a gagné une clientèle fidèle parmi les développeurs et les utilisateurs soucieux de leur vie privée qui recherchent la vitesse sans encombrement.

L'auto-hébergement de Miniflux maintient votre liste d'abonnements et vos habitudes de lecture entièrement privées. Il n'y a pas de traqueurs tiers, pas de profilage comportemental, et aucun service qui puisse être fermé ou soumis à un péage. Vous possédez vos flux, vos articles et votre historique de lecture.