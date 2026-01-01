Déployer Mini QR en un clic.
Générateur de codes QR auto-hébergé avec des couleurs et des styles personnalisés, et l'exportation vers PNG, SVG ou ASCII.
Choisissez un forfait VPS pour Mini QR
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Mini QR
Mini QR est un générateur de codes QR auto-hébergé, conçu avec Vue 3. Il va au-delà des codes noir et blanc basiques — vous pouvez personnaliser les motifs de points, les styles de coins, les couleurs et les cadres, puis exporter le résultat au format PNG, JPG, SVG ou texte ASCII. Un scanner intégré accepte les entrées de caméra ou les téléchargements d'images, et un mode batch génère plusieurs codes à partir d'un fichier CSV en une seule passe.
L'auto-hébergement de Mini QR signifie que vos données QR — URL, vCards, identifiants WiFi ou toute charge utile personnalisée — ne passent jamais par un service tiers. L'application n'a pas de base de données ni de comptes, il n'y a donc rien à gérer après le déploiement.
Caractéristiques principales de Mini QR
Style QR personnalisé
Ajustez les motifs de points, les formes des coins, les couleurs et les éléments de cadre pour correspondre à n'importe quelle marque ou esthétique — bien au-delà des codes noir et blanc standard.
Plusieurs formats d'exportation
Téléchargez les codes finis au format PNG, JPG, SVG ou texte ASCII/Unicode, en maintenant la compatibilité de la sortie avec tout cas d'utilisation en aval.
Scanner QR intégré
Scannez les codes QR directement dans le navigateur via l'appareil photo ou en téléchargeant une image — aucune application ou plugin séparé n'est requis.
Génération de lots CSV
Téléchargez un fichier CSV pour générer plusieurs codes QR en une seule fois, utile pour les étiquettes de produits, les billets d'événements ou l'impression de cartes de visite.
Modèles de données
Les formulaires de saisie prédéfinis pour les URL, les e-mails, les vCards, les identifiants WiFi et d'autres formats courants rendent l'encodage des données structurées rapide et sans erreur.
Pourquoi exécuter Mini QR sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.
Explorez davantage d'applications à déployer
Anki Sync Server Enhanced
Serveur de synchronisation Anki auto-hébergé avec gestion multi-utilisateurs, sauvegardes et tableau de bord web