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Interface web auto-hébergée pour télécharger des vidéos depuis YouTube et plus de 1 000 autres sites via yt-dlp.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec MeTube

MeTube est une interface web pour yt-dlp qui vous permet de télécharger des vidéos de YouTube et de plus de 1 000 autres plateformes depuis n'importe quel appareil sans installer de logiciel. Il prend en charge la sélection de qualité jusqu'à 4K, l'extraction audio uniquement au format MP3, le téléchargement de playlists et de chaînes, ainsi qu'une file d'attente de téléchargement en temps réel avec suivi de la progression — le tout depuis une interface épurée et adaptée aux mobiles.

Héberger MeTube sur votre VPS signifie que les téléchargements s'effectuent à la vitesse des centres de données, que les fichiers sont stockés côté serveur pour une récupération ultérieure, et que le service continue de fonctionner même si les plateformes évoluent — indépendamment des extensions de navigateur qui tombent en panne ou des outils de téléchargement commerciaux qui imposent des limites de qualité et nécessitent des comptes.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de MeTube

Plus de 1 000 sites pris en charge

Téléchargez depuis YouTube, Vimeo, Twitch, SoundCloud et plus d'un millier d'autres plateformes vidéo et audio.

Qualité Jusqu'à 4K

Sélectionnez la résolution et le format exacts dont vous avez besoin, y compris l'extraction audio seule vers MP3 ou d'autres formats.

Téléchargements de playlists

Mettez en file d'attente une playlist ou une chaîne entière pour un téléchargement par lots et laissez le serveur le traiter en arrière-plan.

Accès via navigateur

Aucun logiciel client n'est nécessaire — gérez les téléchargements depuis n'importe quel téléphone, tablette ou ordinateur avec un navigateur web.

Vitesses de téléchargement du centre de données

Les téléchargements s'exécutent sur votre VPS à pleine bande passante du serveur, libérant ainsi votre appareil local et votre connexion internet.

Pourquoi exécuter MeTube sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Lancement local. Expansion mondiale.

Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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