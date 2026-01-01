MeTube est une interface web pour yt-dlp qui vous permet de télécharger des vidéos de YouTube et de plus de 1 000 autres plateformes depuis n'importe quel appareil sans installer de logiciel. Il prend en charge la sélection de qualité jusqu'à 4K, l'extraction audio uniquement au format MP3, le téléchargement de playlists et de chaînes, ainsi qu'une file d'attente de téléchargement en temps réel avec suivi de la progression — le tout depuis une interface épurée et adaptée aux mobiles.

Héberger MeTube sur votre VPS signifie que les téléchargements s'effectuent à la vitesse des centres de données, que les fichiers sont stockés côté serveur pour une récupération ultérieure, et que le service continue de fonctionner même si les plateformes évoluent — indépendamment des extensions de navigateur qui tombent en panne ou des outils de téléchargement commerciaux qui imposent des limites de qualité et nécessitent des comptes.