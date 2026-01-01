Déployer Meteroid en un clic.
Infrastructure open source de tarification et de facturation pour SaaS — abonnements, mesure basée sur l'utilisation, facturation et analyse des revenus.
Choisissez un forfait VPS pour Meteroid
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Meteroid
Meteroid est une plateforme de facturation open source conçue pour les entreprises SaaS modernes qui ont besoin d'un contrôle total sur la manière dont elles tarifient, mesurent et facturent leurs clients. Elle gère les abonnements, la tarification basée sur l'utilisation, les plans hybrides, les essais gratuits, les coupons et les droits acquis via une API unique et une interface d'administration, éliminant ainsi le besoin d'assembler Stripe Billing, un service de mesure et une couche de facturation développée en interne.
L'auto-hébergement de Meteroid permet de conserver les données clients, la logique de tarification et les enregistrements de revenus au sein de votre propre VPS, sans frais par événement de la part de fournisseurs de facturation tiers. Le déploiement inclut PostgreSQL, ClickHouse pour l'analyse de mesure à haut volume et Redpanda pour le streaming d'événements.
Caractéristiques principales de Meteroid
Gestion des abonnements
Gérer les plans récurrents, les essais gratuits, les mises à niveau, les déclassements et les tarifs acquis via une interface utilisateur d'administration unique et une API REST.
Comptage basé sur l'utilisation
Diffuser les événements produit dans ClickHouse et facturer en fonction de dimensions mesurées telles que les appels API, les sièges ou le stockage avec une ingestion en moins d'une seconde.
Facturation automatisée
Générez des factures précises au prorata à chaque cycle de facturation et livrez-les via des webhooks ou des processeurs de paiement en aval.
Modèles de tarification hybrides
Combinez des frais fixes, des frais par siège, une utilisation échelonnée et des éléments ponctuels dans le même plan sans code de facturation personnalisé.
Analyse des revenus
Suivez le MRR, le churn, l'expansion et la rétention de cohorte avec des tableaux de bord intégrés alimentés par vos données de facturation en direct.
APIs REST et gRPC ouvertes
Intégrez Meteroid à votre produit grâce à des API REST et gRPC de premier ordre et évitez la dépendance vis-à-vis d'un fournisseur de facturation fermé.
Pourquoi exécuter Meteroid sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.
Explorez davantage d'applications à déployer
Actual Budget
Application de gestion des finances personnelles, axée sur la confidentialité, avec budget par enveloppes