Déployer MetaTrader 5 en un clic.
Exécutez MetaTrader 5 dans un navigateur via KasmVNC pour le trading forex et CFD 24h/24 et 7j/7 sans machine Windows dédiée.
Choisissez un forfait VPS pour MetaTrader 5
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.
Ce que vous pouvez construire avec MetaTrader 5
MetaTrader 5 est la plateforme de trading de détail la plus populaire au monde pour le forex, les actions, les contrats à terme, les CFD et les cryptomonnaies — utilisée par des millions de traders et prise en charge par des centaines de courtiers dans le monde entier. Ce modèle exécute la version complète de MetaTrader 5 pour Windows dans un conteneur Wine-on-Linux, exposé via KasmVNC afin que vous puissiez y accéder depuis n'importe quel navigateur sans installer le client de bureau localement.
L'auto-hébergement de MT5 sur votre VPS offre aux traders un terminal de trading en ligne 24h/24 et 7j/7 qui exécute des Expert Advisors (EAs) et des abonnements de copy-trading sans avoir à laisser un ordinateur de bureau allumé. L'interface KasmVNC basée sur navigateur vous permet de vous connecter de n'importe où — ordinateur de bureau, tablette ou téléphone — sans installer le client MT5 propriétaire sur chaque appareil.
Caractéristiques principales de MetaTrader 5
Conseillers Experts permanents
Exécutez des Expert Advisors et des abonnements de copy-trading 24h/24 et 7j/7 sans laisser un ordinateur de bureau allumé — votre VPS gère automatiquement les événements du marché de nuit et du week-end.
Accès au navigateur
Connectez-vous à votre terminal MT5 depuis n'importe quel appareil doté d'un navigateur moderne via KasmVNC — ordinateur de bureau, tablette ou téléphone — aucune installation Windows n'est nécessaire.
Connecter n'importe quel courtier
Utilisez n'importe quel courtier MetaTrader 5 — des centaines prennent en charge MT5, y compris IC Markets, Pepperstone, FxPro, OANDA, XM, et bien d'autres dans le monde entier.
Graphiques et indicateurs
Graphiques MT5 complets avec indicateurs techniques, profondeur de marché, analyse multi-périodes et scripts d'indicateurs personnalisés via MQL5.
Trading algorithmique
MQL5 IDE intégré au terminal pour l'écriture d'Experts Advisors, d'indicateurs personnalisés et de scripts — avec en option l'intégration de Python RPyC pour l'automatisation externe.
Configuration persistante
Votre profil de terminal, vos modèles, vos EAs, vos indicateurs et vos identifiants de compte persistent lors des redémarrages de conteneur grâce à un volume de configuration dédié.
Pourquoi exécuter MetaTrader 5 sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Lancement local. Expansion mondiale.
Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.
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Garantie de remboursement de 30 jours
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