Déployer MetaMCP en un clic.
Agrégateur et passerelle MCP unifiés qui vous permettent de gérer, composer et exposer tous vos serveurs MCP via un point d'accès unique.
Choisissez un forfait VPS pour MetaMCP
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.
Ce que vous pouvez construire avec MetaMCP
MetaMCP est un proxy MCP (Model Context Protocol) open-source qui agrège plusieurs serveurs MCP en un point d'accès unique et unifié. Il vous permet de regrouper des serveurs en espaces de noms, d'appliquer des middlewares pour la limitation de débit et l'observabilité, et d'exposer des points d'accès avec authentification — le tout sans modifier vos clients MCP existants.
L'auto-hébergement de MetaMCP sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur votre infrastructure d'outils d'IA. Connectez n'importe quel client MCP (Cursor, Claude Desktop ou agents personnalisés) à une passerelle gérée unique, gardez les secrets côté serveur, et faites évoluer votre écosystème d'outils sans reconfigurer chaque client lorsque les serveurs changent.
Caractéristiques principales de MetaMCP
Agrégation de serveurs MCP
Combinez n'importe quel nombre de serveurs STDIO ou HTTP MCP en un seul point d'accès unifié auquel vos clients peuvent se connecter.
Espaces de travail d'espace de noms
Regroupez les serveurs MCP dans des espaces de noms isolés et changez des ensembles d'outils entiers pour un point de terminaison en un seul clic.
Authentification par clé API
Sécurisez les points de terminaison avec l'authentification par jeton Bearer afin que seuls les clients et agents autorisés puissent accéder à vos outils.
Inspecteur MCP intégré
Inspectez et déboguez vos points de terminaison MetaMCP en interne avec des configurations de serveur enregistrées pour vérifier que tout fonctionne correctement.
Soutien Middleware
Appliquer un middleware enfichable pour la limitation de débit, l'observabilité et la sécurité sur l'ensemble du trafic MCP agrégé.
SSO et OAuth
La prise en charge des fournisseurs OpenID Connect permet l'authentification unique d'entreprise parallèlement à la gestion locale des sessions Better Auth.
Pourquoi exécuter MetaMCP sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Lancement local. Expansion mondiale.
Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.
Garantie de remboursement de 30 jours
Essayez-le sans risque grâce à notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour plus de détails.
Explorez davantage d'applications à déployer
Visual Studio Code Server
Exécutez Visual Studio Code dans votre navigateur n'importe oùDéployer
1Backend
Plateforme auto-hébergée pour créer des applications d'IA avec des microservices et des microfrontendsDéployer
Adminer
Interface de gestion de bases de données complète, compatible avec plus de 11 systèmesDéployer