Déployer Memos en un clic.
Application de prise de notes légère et axée sur la confidentialité, dotée d'une chronologie fluide pour capturer instantanément les pensées.
Choisissez un forfait VPS pour Memos
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Memos
Memos est une application de prise de notes auto-hébergée, construite autour d'une chronologie simple qui élimine les frictions des outils de notes traditionnels — pas de titres, pas de dossiers, il suffit de taper et d'enregistrer. Elle prend en charge le formatage Markdown, l'organisation par hashtags, les pièces jointes d'images, la recherche en texte intégral et l'accès multi-utilisateur à partir d'un seul conteneur léger basé sur SQLite.
Exécuter Memos sur votre propre VPS signifie que vos notes ne touchent jamais un serveur tiers, les frais d'abonnement sont éliminés, et l'intégralité de votre base de connaissances capturée reste accessible indéfiniment sans le risque d'arrêts de service qui affectent les plateformes commerciales de prise de notes.
Caractéristiques principales de Memos
Capture fluide
Aucun titre ni dossier requis — ouvrez l'application, saisissez votre pensée et enregistrez en quelques secondes sans interrompre votre flux de travail.
Prise en charge de Markdown
Mettre en forme les notes avec des en-têtes, des blocs de code, des listes de contrôle et des liens en utilisant la syntaxe Markdown standard.
Organisation de hashtags
Étiquetez les notes avec des hashtags au fur et à mesure que vous écrivez et filtrez instantanément la chronologie pour revoir n'importe quel sujet ou projet.
Recherche plein texte
Trouvez n'importe quelle note dans tout votre historique en quelques millisecondes sans naviguer dans les hiérarchies de dossiers.
Confidentialité totale garantie
Toutes les notes restent sur votre VPS — pas d'analyse publicitaire, pas de synchronisation cloud avec des tiers, et pas de frais d'abonnement.
Pourquoi exécuter Memos sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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