Déployer Medusa en un clic.
Gestionnaire automatique de vidéothèque pour les séries télévisées — récupère les nouveaux épisodes dès qu'ils apparaissent sur les indexeurs.
Choisissez un forfait VPS pour Medusa
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Medusa
Medusa est un serveur d'automatisation de longue date, maintenu par la communauté, pour les bibliothèques de séries télévisées. Il suit les séries que vous suivez, surveille les indexeurs Usenet et les traqueurs de torrents pour les nouvelles sorties d'épisodes, télécharge les fichiers correspondants via votre téléchargeur existant, puis les renomme, les étiquette et les déplace dans votre bibliothèque — le tout piloté depuis une interface utilisateur web soignée inspirée de SickBeard et SickChill.
L'auto-hébergement de Medusa sur un VPS permet à votre automatisation TV de fonctionner 24h/24 et 7j/7 afin que les épisodes apparaissent dans votre bibliothèque quelques minutes après leur sortie. Il s'associe naturellement à Plex, Jellyfin, Emby et à l'écosystème Servarr plus large, et fonctionne avec pratiquement tous les indexeurs Newznab et Torznab grâce à des plugins natifs.
Caractéristiques principales de Medusa
Suivi des séries et des épisodes
Ajoutez des séries de TVDB, TVMaze ou IMDb et Medusa surveille chaque saison pour les nouveaux épisodes dès qu'ils apparaissent sur les indexeurs.
Profils de préférence de qualité
Définissez les préférences de qualité, de résolution, de codec et de langue par émission afin que la bonne version soit choisie lorsque plusieurs candidats apparaissent.
Prise en charge native de l'indexeur
Plugins intégrés pour les indexeurs Newznab et Torznab, ainsi qu'un support direct pour NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, Deluge et rTorrent.
Recherche de sous-titres
Recherche sur OpenSubtitles, Addic7ed et Podnapisi les sous-titres correspondants dans vos langues préférées après chaque téléchargement.
Automatisation du post-traitement
Renomme, étiquette et déplace les fichiers téléchargés dans des arborescences de dossiers compatibles Plex/Jellyfin/Emby, sans tri manuel.
Pourquoi exécuter Medusa sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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