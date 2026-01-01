Medusa est un serveur d'automatisation de longue date, maintenu par la communauté, pour les bibliothèques de séries télévisées. Il suit les séries que vous suivez, surveille les indexeurs Usenet et les traqueurs de torrents pour les nouvelles sorties d'épisodes, télécharge les fichiers correspondants via votre téléchargeur existant, puis les renomme, les étiquette et les déplace dans votre bibliothèque — le tout piloté depuis une interface utilisateur web soignée inspirée de SickBeard et SickChill.

L'auto-hébergement de Medusa sur un VPS permet à votre automatisation TV de fonctionner 24h/24 et 7j/7 afin que les épisodes apparaissent dans votre bibliothèque quelques minutes après leur sortie. Il s'associe naturellement à Plex, Jellyfin, Emby et à l'écosystème Servarr plus large, et fonctionne avec pratiquement tous les indexeurs Newznab et Torznab grâce à des plugins natifs.