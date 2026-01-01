Déployer MediaGo en un clic.
Renifleur et téléchargeur de vidéos auto-hébergé qui télécharge M3U8, HLS, YouTube, Bilibili et plus de 1000 autres sites.
Choisissez un forfait VPS pour MediaGo
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec MediaGo
MediaGo est un téléchargeur de vidéos open-source qui associe une interface utilisateur basée sur navigateur à des moteurs éprouvés comme yt-dlp, aria2, N_m3u8DL-RE et BBDown. Il détecte et enregistre les flux des listes de lecture M3U8 et HLS, de YouTube, Bilibili, Twitter, Instagram, Reddit et plus d'un millier d'autres sites pris en charge, puis convertit le résultat dans n'importe quel format ou qualité sans étape ffmpeg séparée.
Exécuter MediaGo sur votre propre VPS signifie que les téléchargements s'effectuent sur un serveur rapide et toujours actif plutôt que sur votre ordinateur portable, et que les fichiers restent dans un espace de stockage que vous contrôlez. Une extension de navigateur compagnon et une API HTTP vous permettent d'envoyer des liens depuis n'importe quel appareil vers la même file d'attente, avec la gestion des tâches, la progression et l'historique exposés via un tableau de bord web clair.
Caractéristiques principales de MediaGo
Analyseur M3U8 et HLS
Détecter et télécharger des flux segmentés depuis n'importe quelle page web, y compris les captures en direct sans DRM et les listes de lecture à la demande.
moteur yt-dlp
Le support yt-dlp intégré permet de télécharger des vidéos depuis YouTube, Twitter, Instagram, Reddit, et plus d'un millier d'autres sites pris en charge, prêts à l'emploi.
Téléchargeur Bilibili
L'intégration native de BBDown télécharge les vidéos Bilibili, les danmaku, les sous-titres et les pistes audio de haute qualité indisponibles pour la plupart des téléchargeurs génériques.
Extension de navigateur
L'extension compagnon pour Chrome et Firefox détecte les vidéos sur n'importe quelle page et les met en file d'attente sur votre serveur en un seul clic.
Conversion de format dans l'application
Convertissez les téléchargements terminés vers d'autres formats ou qualités avec le pipeline ffmpeg intégré sans quitter le tableau de bord.
API HTTP et automatisation
L'API REST complète permet aux scripts, aux assistants IA et aux outils tiers de créer des tâches, d'interroger la progression et de gérer la file d'attente de téléchargement.
Pourquoi exécuter MediaGo sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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