Mazanoke est un optimiseur d'images auto-hébergé qui fonctionne entièrement dans le navigateur. Lorsque les utilisateurs compressent, redimensionnent ou convertissent des images via l'interface Mazanoke, tout le traitement se fait localement sur leur appareil — aucune donnée d'image n'est transmise au serveur ou à un tiers. Cela le rend adapté au traitement d'images sensibles qui ne peuvent pas être téléchargées vers des outils de compression cloud.

Contrairement aux services d'optimisation d'images hébergés, l'auto-hébergement de Mazanoke sur votre VPS offre à votre équipe un point d'accès privé et toujours disponible pour le traitement d'images. Il prend en charge une large gamme de formats, supprime automatiquement les métadonnées EXIF telles que la localisation GPS et les horodatages, et peut être protégé par une authentification HTTP de base facultative pour restreindre l'accès.