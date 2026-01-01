Déployer Mazanoke en un clic.
Optimiseur d'images pour navigateur, privilégiant la confidentialité, qui compresse et convertit les images sans les télécharger sur un serveur.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Mazanoke
Mazanoke est un optimiseur d'images auto-hébergé qui fonctionne entièrement dans le navigateur. Lorsque les utilisateurs compressent, redimensionnent ou convertissent des images via l'interface Mazanoke, tout le traitement se fait localement sur leur appareil — aucune donnée d'image n'est transmise au serveur ou à un tiers. Cela le rend adapté au traitement d'images sensibles qui ne peuvent pas être téléchargées vers des outils de compression cloud.
Contrairement aux services d'optimisation d'images hébergés, l'auto-hébergement de Mazanoke sur votre VPS offre à votre équipe un point d'accès privé et toujours disponible pour le traitement d'images. Il prend en charge une large gamme de formats, supprime automatiquement les métadonnées EXIF telles que la localisation GPS et les horodatages, et peut être protégé par une authentification HTTP de base facultative pour restreindre l'accès.
Caractéristiques principales de Mazanoke
Traitement dans le navigateur
Toute la compression et la conversion d'images s'exécutent localement dans le navigateur — aucune donnée d'image n'est envoyée au serveur ou à un service externe.
Conversion multi-formats
Convertir entre JPEG, PNG, WebP, AVIF, HEIC, GIF, ICO et TIFF dans n'importe quelle combinaison avec des paramètres de qualité réglables.
Suppression automatique EXIF
Supprimer les métadonnées intégrées, y compris la localisation GPS, les horodatages et les informations de l'appareil photo, des images avant de les partager.
Authentification HTTP de base
L'accès est protégé par l'authentification HTTP de base par défaut, ce qui maintient votre instance limitée aux seuls utilisateurs autorisés.
Prise en charge hors ligne des PWA
Installez Mazanoke en tant qu'application web progressive pour le traitement d'images hors ligne sans nécessiter de connexion internet.
Pourquoi exécuter Mazanoke sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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