Déployer Peut-être en une installation en un clic.
Application open source de gestion de finances personnelles et de patrimoine qui conserve vos données financières entièrement sur votre serveur.
Choisissez un forfait VPS pour Maybe
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Maybe
Maybe est une plateforme entièrement open-source de gestion des finances personnelles et du patrimoine, initialement conçue comme une startup financée par du capital-risque et ensuite publiée sous licence AGPLv3. Elle consolide les comptes bancaires, les portefeuilles d'investissement, l'immobilier et les passifs dans un tableau de bord unique avec suivi de la valeur nette, catégorisation des transactions et planification budgétaire. Une intégration OpenAI facultative ajoute des analyses financières basées sur l'IA sans les rendre obligatoires.
Le déploiement de Maybe sur votre propre VPS signifie que vos données financières sensibles ne transitent jamais par des serveurs tiers, vous évitez les frais SaaS récurrents, et vous conservez toutes les capacités d'exportation et de personnalisation que les plateformes commerciales restreignent.
Caractéristiques principales de Maybe
Suivi du patrimoine net
Regroupez tous les comptes et actifs dans un tableau de bord unique avec des tendances historiques et la prise en charge de plusieurs devises.
Portefeuille d'investissement
Surveillez les actions, les cryptomonnaies et d'autres investissements grâce à la synchronisation automatique avec les principales maisons de courtage et aux mises à jour en temps réel.
Catégorisation des transactions
Des règles intelligentes et une automatisation optionnelle basée sur l'IA classent les dépenses pour que les budgets restent précis sans effort manuel.
Confidentialité totale des données
Les données financières résident uniquement sur votre VPS — pas d'accès tiers, pas d'analyse publicitaire, pas de frais d'abonnement SaaS.
Perspectives financières de l'IA
Apportez votre propre clé API OpenAI pour débloquer des conseils financiers conversationnels et des suggestions de catégorisation automatisée.
Pourquoi exécuter Maybe sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.
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