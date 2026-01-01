Maybe est une plateforme entièrement open-source de gestion des finances personnelles et du patrimoine, initialement conçue comme une startup financée par du capital-risque et ensuite publiée sous licence AGPLv3. Elle consolide les comptes bancaires, les portefeuilles d'investissement, l'immobilier et les passifs dans un tableau de bord unique avec suivi de la valeur nette, catégorisation des transactions et planification budgétaire. Une intégration OpenAI facultative ajoute des analyses financières basées sur l'IA sans les rendre obligatoires.

Le déploiement de Maybe sur votre propre VPS signifie que vos données financières sensibles ne transitent jamais par des serveurs tiers, vous évitez les frais SaaS récurrents, et vous conservez toutes les capacités d'exportation et de personnalisation que les plateformes commerciales restreignent.