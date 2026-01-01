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KVM 8
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Maybe

Maybe est une plateforme entièrement open-source de gestion des finances personnelles et du patrimoine, initialement conçue comme une startup financée par du capital-risque et ensuite publiée sous licence AGPLv3. Elle consolide les comptes bancaires, les portefeuilles d'investissement, l'immobilier et les passifs dans un tableau de bord unique avec suivi de la valeur nette, catégorisation des transactions et planification budgétaire. Une intégration OpenAI facultative ajoute des analyses financières basées sur l'IA sans les rendre obligatoires.

Le déploiement de Maybe sur votre propre VPS signifie que vos données financières sensibles ne transitent jamais par des serveurs tiers, vous évitez les frais SaaS récurrents, et vous conservez toutes les capacités d'exportation et de personnalisation que les plateformes commerciales restreignent.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Maybe

Suivi du patrimoine net

Regroupez tous les comptes et actifs dans un tableau de bord unique avec des tendances historiques et la prise en charge de plusieurs devises.

Portefeuille d'investissement

Surveillez les actions, les cryptomonnaies et d'autres investissements grâce à la synchronisation automatique avec les principales maisons de courtage et aux mises à jour en temps réel.

Catégorisation des transactions

Des règles intelligentes et une automatisation optionnelle basée sur l'IA classent les dépenses pour que les budgets restent précis sans effort manuel.

Confidentialité totale des données

Les données financières résident uniquement sur votre VPS — pas d'accès tiers, pas d'analyse publicitaire, pas de frais d'abonnement SaaS.

Perspectives financières de l'IA

Apportez votre propre clé API OpenAI pour débloquer des conseils financiers conversationnels et des suggestions de catégorisation automatisée.

Pourquoi exécuter Maybe sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Lancement local. Expansion mondiale.

Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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