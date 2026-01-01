Déployer Mautic en un clic.
Plateforme d'automatisation marketing open-source pour les campagnes e-mail, la notation des leads et l'engagement client multicanal.
Choisissez un forfait VPS pour Mautic
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Mautic
Mautic est une plateforme d'automatisation du marketing entièrement open source qui donne aux entreprises un contrôle total sur leurs campagnes, leurs données de contact et leurs parcours clients. Contrairement aux outils marketing SaaS qui facturent par contact, Mautic fonctionne sur votre propre infrastructure — sans frais de plateforme récurrents, sans partage de données avec des tiers et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
L'auto-hébergement de Mautic sur un VPS maintient vos données clients sous votre contrôle direct — essentiel pour les exigences du RGPD et de la souveraineté des données. Sans tarification par contact, vous pouvez faire évoluer vos opérations marketing sans pénalités de coût, tout en conservant la pleine propriété de chaque e-mail, campagne et interaction avec les prospects.
Caractéristiques principales de Mautic
Automatisation des campagnes d'e-mails
Créez des campagnes d'e-mails automatisées et des e-mails de diffusion avec un éditeur par glisser-déposer, la personnalisation dynamique du contenu et des tests A/B.
Scoring et suivi des leads
Attribuez un score aux contacts en fonction des visites de pages, des ouvertures d'e-mails, des soumissions de formulaires et des événements personnalisés pour prioriser le suivi au bon moment.
Constructeur de campagne visuelle
Concevez des parcours clients complexes en plusieurs étapes avec un éditeur de flux de travail basé sur un canevas qui connecte les conditions, les actions et les décisions.
Segmentation des contacts
Segmentez les contacts dynamiquement en utilisant les données comportementales, les données démographiques et les champs personnalisés pour cibler la bonne audience pour chaque campagne.
Prospection multicanal
Atteignez vos contacts par e-mail, SMS, notifications push et notifications web depuis une plateforme unique, avec un suivi d'engagement unifié.
Pourquoi exécuter Mautic sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.
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