Mautic est une plateforme d'automatisation du marketing entièrement open source qui donne aux entreprises un contrôle total sur leurs campagnes, leurs données de contact et leurs parcours clients. Contrairement aux outils marketing SaaS qui facturent par contact, Mautic fonctionne sur votre propre infrastructure — sans frais de plateforme récurrents, sans partage de données avec des tiers et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.

L'auto-hébergement de Mautic sur un VPS maintient vos données clients sous votre contrôle direct — essentiel pour les exigences du RGPD et de la souveraineté des données. Sans tarification par contact, vous pouvez faire évoluer vos opérations marketing sans pénalités de coût, tout en conservant la pleine propriété de chaque e-mail, campagne et interaction avec les prospects.