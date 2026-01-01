Déployer Marreta en un clic.
Proxy de contenu web auto-hébergé qui récupère et nettoie les articles pour une lecture sans distraction et sans suivi.
Choisissez un forfait VPS pour Marreta
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Marreta
Marreta est un proxy web auto-hébergé qui récupère et traite les pages web pour fournir des versions propres et lisibles, dépourvues de cookies de suivi, de publicités et de barrières d'accès. Il normalise les URL, supprime le bruit de la sortie HTML et met en cache les résultats localement afin que les lectures répétées soient instantanées. Des règles personnalisées par domaine vous permettent d'affiner la manière dont des sites spécifiques sont nettoyés et rendus.
Exécuter Marreta sur votre propre VPS signifie que tout le traitement s'effectue sur une infrastructure que vous contrôlez — aucun service de lecture tiers ne reçoit votre historique de navigation. Le résultat est une alternative privée, rapide et autonome aux proxies de lecture basés sur le cloud, sans limites d'utilisation et sans que vos données ne quittent votre serveur.
Caractéristiques principales de Marreta
Nettoyage et normalisation des URL
Supprime les paramètres de suivi, les redirections et le bruit des requêtes des URL avant leur récupération, produisant des liens canoniques propres à chaque fois.
Récupération de contenu sans cookies
Récupère les pages sans cookies ni en-têtes d'identification, en contournant les pop-ups de consentement aux cookies et les portails d'accès basés sur les cookies.
Optimisation HTML
Supprime les publicités, les scripts, les pop-ups et les éléments non liés au contenu pour offrir une version propre et à chargement rapide de la page.
Mise en cache intelligente
Met en cache les pages traitées localement afin que les visites répétées s'affichent immédiatement sans avoir à récupérer ou retraiter la page source.
Règles personnalisées par domaine
Appliquer la suppression de CSS spécifique au site, l'injection de JavaScript et les règles d'en-tête ou de cookie personnalisées pour affiner la sortie pour n'importe quel domaine.
Accès à l'API JSON
Chaque URL traitée est également disponible sous forme de réponse d'API JSON, ce qui facilite l'intégration de Marreta dans les flux de travail d'automatisation.
Pourquoi exécuter Marreta sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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