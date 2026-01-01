Marreta est un proxy web auto-hébergé qui récupère et traite les pages web pour fournir des versions propres et lisibles, dépourvues de cookies de suivi, de publicités et de barrières d'accès. Il normalise les URL, supprime le bruit de la sortie HTML et met en cache les résultats localement afin que les lectures répétées soient instantanées. Des règles personnalisées par domaine vous permettent d'affiner la manière dont des sites spécifiques sont nettoyés et rendus.

Exécuter Marreta sur votre propre VPS signifie que tout le traitement s'effectue sur une infrastructure que vous contrôlez — aucun service de lecture tiers ne reçoit votre historique de navigation. Le résultat est une alternative privée, rapide et autonome aux proxies de lecture basés sur le cloud, sans limites d'utilisation et sans que vos données ne quittent votre serveur.