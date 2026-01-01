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Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Maputnik

Maputnik est l'éditeur visuel open-source standard pour la spécification de style MapLibre GL, utilisé pour concevoir des fonds de carte de tuiles vectorielles pour les applications web et mobiles. Au lieu d'éditer manuellement du JSON, vous composez des couches, des propriétés de peinture, des expressions et des filtres via un éditeur WYSIWYG en direct synchronisé avec un aperçu réel de MapLibre GL.

L'auto-hébergement de Maputnik sur votre propre VPS maintient les fichiers de style propriétaires, les URL de serveurs de tuiles et les clés API au sein de votre infrastructure plutôt que de dépendre de la démo publique sur maplibre.org. Le déploiement est livré sous la forme d'un unique front-end statique servi par le binaire officiel de Maputnik, de sorte que le travail de conception s'exécute entièrement côté navigateur sans nécessiter de dépendances de service de carte externes.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Maputnik

éditeur de style WYSIWYG

Modifiez visuellement les styles JSON de MapLibre et Mapbox GL avec un aperçu cartographique en direct qui se met à jour à mesure que vous ajustez les calques, les couleurs, les polices et les expressions dépendantes du zoom.

Couverture complète des spécifications de style

Prend en charge tous les types de couches de spécification de style MapLibre GL — remplissage, ligne, symbole, raster, ombrage, carte thermique — avec des entrées sensibles au type pour les propriétés de peinture et de mise en page.

Expressions pilotées par les données

Construire et déboguer des expressions de filtre et de propriété avec validation en ligne, afin que les styles puissent réagir aux attributs de fonctionnalité, au niveau de zoom et à l'état d'exécution.

Inspecteur de tuiles vectorielles

Inspectez les sources de tuiles vectorielles couche par couche pour voir exactement quelles fonctionnalités et propriétés sont disponibles avant de les lier dans votre style.

Importer et exporter des styles

Chargez des styles depuis une URL, téléchargez un fichier JSON ou collez-les depuis le presse-papiers, puis exportez le fichier de style final prêt à être intégré dans MapLibre GL JS ou les SDK natifs.

Sources de tuiles personnalisées

Pointez l'éditeur vers vos propres points de terminaison de tuiles vectorielles ou raster, des serveurs OpenMapTiles ou MBTiles pour concevoir des styles basés sur les données que votre application sert réellement.

Pourquoi exécuter Maputnik sur Hostinger

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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