Déployer Maputnik en un clic.
Éditeur visuel libre et open source pour les styles de carte JSON MapLibre et Mapbox GL, conçu pour les développeurs et les cartographes.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Maputnik
Maputnik est l'éditeur visuel open-source standard pour la spécification de style MapLibre GL, utilisé pour concevoir des fonds de carte de tuiles vectorielles pour les applications web et mobiles. Au lieu d'éditer manuellement du JSON, vous composez des couches, des propriétés de peinture, des expressions et des filtres via un éditeur WYSIWYG en direct synchronisé avec un aperçu réel de MapLibre GL.
L'auto-hébergement de Maputnik sur votre propre VPS maintient les fichiers de style propriétaires, les URL de serveurs de tuiles et les clés API au sein de votre infrastructure plutôt que de dépendre de la démo publique sur maplibre.org. Le déploiement est livré sous la forme d'un unique front-end statique servi par le binaire officiel de Maputnik, de sorte que le travail de conception s'exécute entièrement côté navigateur sans nécessiter de dépendances de service de carte externes.
Caractéristiques principales de Maputnik
éditeur de style WYSIWYG
Modifiez visuellement les styles JSON de MapLibre et Mapbox GL avec un aperçu cartographique en direct qui se met à jour à mesure que vous ajustez les calques, les couleurs, les polices et les expressions dépendantes du zoom.
Couverture complète des spécifications de style
Prend en charge tous les types de couches de spécification de style MapLibre GL — remplissage, ligne, symbole, raster, ombrage, carte thermique — avec des entrées sensibles au type pour les propriétés de peinture et de mise en page.
Expressions pilotées par les données
Construire et déboguer des expressions de filtre et de propriété avec validation en ligne, afin que les styles puissent réagir aux attributs de fonctionnalité, au niveau de zoom et à l'état d'exécution.
Inspecteur de tuiles vectorielles
Inspectez les sources de tuiles vectorielles couche par couche pour voir exactement quelles fonctionnalités et propriétés sont disponibles avant de les lier dans votre style.
Importer et exporter des styles
Chargez des styles depuis une URL, téléchargez un fichier JSON ou collez-les depuis le presse-papiers, puis exportez le fichier de style final prêt à être intégré dans MapLibre GL JS ou les SDK natifs.
Sources de tuiles personnalisées
Pointez l'éditeur vers vos propres points de terminaison de tuiles vectorielles ou raster, des serveurs OpenMapTiles ou MBTiles pour concevoir des styles basés sur les données que votre application sert réellement.
Pourquoi exécuter Maputnik sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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