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Plateforme de gestion de cloud hybride open source pour les machines virtuelles, les conteneurs, les réseaux et le stockage.

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Ce que vous pouvez construire avec ManageIQ

ManageIQ est une plateforme open source de gestion et d'orchestration du cloud — le projet en amont de Red Hat CloudForms — qui unifie les opérations sur les machines virtuelles, les conteneurs, les clouds publics et les réseaux sous une console unique. Il découvre l'infrastructure à travers VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud, et plus encore, puis superpose la politique, l'automatisation et la refacturation.

L'auto-hébergement de ManageIQ conserve vos données d'inventaire, vos flux de travail d'automatisation et vos définitions de politiques sur l'infrastructure que vous contrôlez, sans frais de licence par nœud. Le conteneur tout-en-un regroupe l'appliance, la base de données PostgreSQL et memcached afin que vous puissiez évaluer la plateforme complète à partir d'un seul déploiement.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de ManageIQ

Inventaire du cloud hybride

Découvrez et suivez les VMs, les conteneurs, les réseaux et le stockage sur VMware, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure et Google Cloud depuis une seule console.

Politique et conformité

Définir des politiques qui détectent automatiquement les dérives, appliquent le balisage et corrigent les charges de travail non conformes sur l'ensemble des fournisseurs gérés.

Moteur d'automatisation

Exécuter l'automatisation Ruby événementielle, les playbooks Ansible et les workflows d'approbation pour provisionner, retirer et reconfigurer des ressources à grande échelle.

Catalogue en libre-service

Publiez des catalogues de services avec des quotas et des approbations afin que les équipes puissent demander des VM, des conteneurs ou des piles sans avoir à créer de tickets.

Rétrofacturation et mesure

Répartissez les coûts d'infrastructure entre les locataires, les projets ou les départements avec des plans tarifaires basés sur l'utilisation du CPU, de la mémoire, du stockage et du réseau.

API REST et CLI

Pilotez chaque action de la console à partir d'une API REST versionnée ou de la ligne de commande miqcli pour des flux de travail d'infrastructure de style GitOps.

Pourquoi exécuter ManageIQ sur Hostinger

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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