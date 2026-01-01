Déployer Maloja en un clic.
Base de données de scrobble musical auto-hébergée qui transforme votre historique d'écoute en classements personnels, statistiques et profils de style Last.fm.
Choisissez un forfait VPS pour Maloja
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Maloja
Maloja est un scrobbler de musique auto-hébergé open-source — pensez à un Last.fm personnel — qui enregistre chaque morceau que vous écoutez et transforme l'historique en graphiques, classements des meilleurs artistes, graphiques d'impulsions temporelles et résumés annuels. Il accepte les scrobbles de clients qui utilisent déjà l'API Last.fm, GMusicBrowser, mpdscribble, les multi-scrobblers, et les intégrations API directes de lecteurs comme Plex, Jellyfin et Navidrome.
L'auto-hébergement de Maloja sur votre propre VPS conserve un enregistrement privé et permanent de vos données d'écoute au lieu de les laisser sur une plateforme tierce qui pourrait fermer, modifier ses tarifs ou altérer la manière dont les données sont exposées. Combiné à l'enrichissement des métadonnées provenant de Last.fm, Spotify, MusicBrainz et TheAudioDB, vous obtenez un tableau de bord musical personnel riche qui survit aux changements de fournisseurs.
Caractéristiques principales de Maloja
Classements d'écoute personnels
Parcourez les meilleurs artistes, albums et titres sur des plages de temps configurables avec des classements, des lignes de tendance et des comparaisons par période.
API compatible avec Last.fm
Acceptez les scrobbles de tout client qui utilise l'API Last.fm — téléphones, lecteurs de bureau, scripts — sans avoir à écrire d'adaptateurs personnalisés.
Intégrations de lecteur
Recevez des scrobbles directement de Plex, Jellyfin, Navidrome, des multi-scrobblers, mpdscribble et d'autres ponts construits par la communauté.
Graphiques temporels de style impulsion
Visualisez la fréquence à laquelle vous écoutez des artistes, des albums ou des titres spécifiques sur des semaines, des mois et des années pour repérer les redécouvertes et les écoutes compulsives.
Enrichissement des métadonnées
Récupérez les images d'artistes et les pochettes d'albums depuis Last.fm, Spotify, MusicBrainz et TheAudioDB afin que votre tableau de bord soit impeccable dès le départ.
Proxy de scrobbling Last.fm
Optionnellement, transférez les scrobbles entrants vers Last.fm afin que votre profil public existant continue de se mettre à jour pendant que vous constituez également une archive privée.
Pourquoi exécuter Maloja sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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