Maloja est un scrobbler de musique auto-hébergé open-source — pensez à un Last.fm personnel — qui enregistre chaque morceau que vous écoutez et transforme l'historique en graphiques, classements des meilleurs artistes, graphiques d'impulsions temporelles et résumés annuels. Il accepte les scrobbles de clients qui utilisent déjà l'API Last.fm, GMusicBrowser, mpdscribble, les multi-scrobblers, et les intégrations API directes de lecteurs comme Plex, Jellyfin et Navidrome.

L'auto-hébergement de Maloja sur votre propre VPS conserve un enregistrement privé et permanent de vos données d'écoute au lieu de les laisser sur une plateforme tierce qui pourrait fermer, modifier ses tarifs ou altérer la manière dont les données sont exposées. Combiné à l'enrichissement des métadonnées provenant de Last.fm, Spotify, MusicBrainz et TheAudioDB, vous obtenez un tableau de bord musical personnel riche qui survit aux changements de fournisseurs.