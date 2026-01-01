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Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Maloja

Maloja est un scrobbler de musique auto-hébergé open-source — pensez à un Last.fm personnel — qui enregistre chaque morceau que vous écoutez et transforme l'historique en graphiques, classements des meilleurs artistes, graphiques d'impulsions temporelles et résumés annuels. Il accepte les scrobbles de clients qui utilisent déjà l'API Last.fm, GMusicBrowser, mpdscribble, les multi-scrobblers, et les intégrations API directes de lecteurs comme Plex, Jellyfin et Navidrome.

L'auto-hébergement de Maloja sur votre propre VPS conserve un enregistrement privé et permanent de vos données d'écoute au lieu de les laisser sur une plateforme tierce qui pourrait fermer, modifier ses tarifs ou altérer la manière dont les données sont exposées. Combiné à l'enrichissement des métadonnées provenant de Last.fm, Spotify, MusicBrainz et TheAudioDB, vous obtenez un tableau de bord musical personnel riche qui survit aux changements de fournisseurs.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Maloja

Classements d'écoute personnels

Parcourez les meilleurs artistes, albums et titres sur des plages de temps configurables avec des classements, des lignes de tendance et des comparaisons par période.

API compatible avec Last.fm

Acceptez les scrobbles de tout client qui utilise l'API Last.fm — téléphones, lecteurs de bureau, scripts — sans avoir à écrire d'adaptateurs personnalisés.

Intégrations de lecteur

Recevez des scrobbles directement de Plex, Jellyfin, Navidrome, des multi-scrobblers, mpdscribble et d'autres ponts construits par la communauté.

Graphiques temporels de style impulsion

Visualisez la fréquence à laquelle vous écoutez des artistes, des albums ou des titres spécifiques sur des semaines, des mois et des années pour repérer les redécouvertes et les écoutes compulsives.

Enrichissement des métadonnées

Récupérez les images d'artistes et les pochettes d'albums depuis Last.fm, Spotify, MusicBrainz et TheAudioDB afin que votre tableau de bord soit impeccable dès le départ.

Proxy de scrobbling Last.fm

Optionnellement, transférez les scrobbles entrants vers Last.fm afin que votre profil public existant continue de se mettre à jour pendant que vous constituez également une archive privée.

Pourquoi exécuter Maloja sur Hostinger

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Martin K
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