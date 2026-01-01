Déployer Mage AI en un clic.
Plateforme moderne de pipelines de données pour la création, l'exécution et la gestion de workflows ETL avec Python, SQL et R.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Mage AI
Mage AI est une plateforme de pipeline de données de nouvelle génération qui combine un environnement de développement de type notebook avec une orchestration de qualité production. Les ingénieurs et analystes de données construisent des pipelines ETL en utilisant Python, SQL ou R dans un éditeur interactif, les testent de manière incrémentale, puis les planifient et les surveillent à grande échelle. Les intégrations avec PostgreSQL, MySQL, BigQuery, Snowflake, S3 et des dizaines d'autres sources et destinations couvrent la plupart des configurations de pile de données.
L'auto-hébergement de Mage AI sur votre VPS maintient les données de production sensibles au sein de votre propre infrastructure, élimine la tarification cloud par exécution et offre aux équipes un environnement de pipeline dédié qui s'adapte à leurs charges de travail sans restrictions de fournisseur.
Caractéristiques principales de Mage AI
Développement de style carnet
Construire et tester des blocs de pipeline interactivement dans un IDE de navigateur avant de les promouvoir pour des exécutions de production planifiées.
Python, SQL et R Support
Rédigez la logique de transformation dans le langage que votre équipe utilise déjà, en mélangeant des blocs Python et SQL dans le même pipeline.
Orchestration intégrée
Planifiez des pipelines, définissez les dépendances entre les tâches et surveillez les exécutions depuis un tableau de bord d'orchestration unifié.
Intégrations étendues
Connectez-vous aux bases de données, entrepôts de données, stockage cloud et API avec des connecteurs pré-intégrés couvrant la plupart des outils de la pile de données.
Intégration Git
Gestion des versions du code de pipeline avec prise en charge native de Git pour le développement collaboratif et le suivi des modifications.
Pourquoi exécuter Mage AI sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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