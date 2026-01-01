Déployer M3DB en un clic.
Base de données de séries chronologiques distribuée et backend de stockage distant Prometheus développé chez Uber pour des métriques à l'échelle planétaire.
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Ce que vous pouvez construire avec M3DB
M3DB est une base de données de séries temporelles distribuée et open source, initialement développée chez Uber pour ingérer, stocker et interroger des milliards de métriques par seconde sur des milliers d'hôtes. Elle associe un coordinateur intégré basé sur etcd à un moteur TSDB à haute compression spécialement conçu pour les charges de travail de surveillance, et expose une API de lecture et d'écriture à distance compatible Prometheus ainsi que des requêtes PromQL via le m3coordinator sur le port 7201.
L'auto-hébergement de M3DB sur votre propre VPS vous offre une rétention à long terme et rentable pour les métriques Prometheus et Graphite, un contrôle total sur les espaces de noms et la réplication, et un binaire unique capable de passer d'un nœud unique à un cluster global multi-zones à mesure que vos données augmentent.
Caractéristiques principales de M3DB
Prometheus stockage distant
Utilisez M3DB comme backend à long terme interchangeable pour Prometheus via la lecture et l'écriture à distance, en conservant des années de métriques sans échantillonnage.
Moteur de requête PromQL
Interrogez les métriques stockées avec PromQL natif via m3coordinator, rendant M3DB compatible avec Grafana et les tableaux de bord Prometheus existants.
TSDB à haute compression
Un moteur de stockage en colonnes spécialement conçu avec une compression de type Gorilla maintient une faible utilisation du disque même avec des millions de séries chronologiques actives.
Espaces de noms configurables
Définir plusieurs espaces de noms avec une rétention, des tailles de bloc et une résolution indépendantes pour équilibrer les requêtes rapides et les coûts de stockage à long terme.
etcd embarqué
L'image à nœud unique est livrée avec etcd intégré pour la topologie et le placement du cluster, éliminant le besoin d'un service de coordination externe.
Ingestion de Graphite
L'ingestion intégrée de Graphite Carbon permet aux équipes de consolider les métriques Graphite et Prometheus dans une seule couche de stockage avec une API de requête unifiée.
Pourquoi exécuter M3DB sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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