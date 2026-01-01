Déployer Lychee en un clic.
Plateforme de gestion de photos auto-hébergée avec organisation d'albums, contrôles de partage et navigation consciente des métadonnées conçue pour les photographes sérieux.
Choisissez un forfait VPS pour Lychee
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Lychee
Lychee est un système de gestion de photos open source soigné qui transforme n'importe quel dossier d'images en une galerie en ligne magnifiquement présentée. Il indexe les métadonnées EXIF et IPTC, génère des miniatures responsives, organise les photos en albums imbriqués et propose un partage public, protégé par mot de passe et privé pour des albums individuels ou des photos uniques — le tout soutenu par une interface web épurée et adaptée aux mobiles.
L'auto-hébergement de Lychee sur votre VPS conserve les originaux en pleine résolution, les données de localisation et l'historique de visualisation sur une infrastructure que vous contrôlez plutôt que de les confier à une plateforme photo tierce. L'application prend en charge MySQL, MariaDB, PostgreSQL ou SQLite comme backends et s'intègre parfaitement avec le stockage d'objets, LDAP et les fournisseurs OAuth — ce qui le rend tout aussi adapté à une archive photo personnelle ou à une bibliothèque partagée pour une petite équipe.
Caractéristiques principales de Lychee
Hiérarchie d'albums imbriquée
Organiser les photos en albums et sous-albums avec réorganisation par glisser-déposer, sélection d'image de couverture et contrôles de partage par album.
Métadonnées EXIF et IPTC
Extraction automatique des balises d'appareil photo, d'objectif, d'exposition, GPS et IPTC afin que les albums puissent être recherchés et filtrés par boîtier d'appareil photo, distance focale ou emplacement.
Contrôles de partage granulaires
Rendez les albums publics, protégés par mot de passe ou sur invitation seulement, et générez des liens de partage par album ou par photo sans exposer le reste de votre bibliothèque.
Prise en charge des formats RAW et HEIC
Gestion native des formats RAW et HEIC, ainsi que JPEG, PNG et vidéo — Lychee transcode pour le web tout en préservant le fichier original.
Connexion OAuth et LDAP
Connectez-vous aux fournisseurs d'identité existants, y compris Google, GitHub et tout annuaire LDAP, afin que les contributeurs se connectent avec les identifiants qu'ils possèdent déjà.
Backend de stockage d'objets
Stockez éventuellement des photos sur un stockage d'objets compatible S3 pour étendre votre bibliothèque au-delà du disque local tout en conservant la même expérience utilisateur.
Pourquoi exécuter Lychee sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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