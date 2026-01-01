Déployer Logseq en un clic.
Base de connaissances et outil de structuration auto-hébergé, privilégiant la confidentialité, proposé sous forme d'application web statique rapide, avec des notes stockées dans votre dossier local contrôlé par le navigateur.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Logseq
Logseq est une plateforme open-source de gestion des connaissances et de structuration, axée sur la confidentialité — des notes basées sur des blocs, des liens bidirectionnels, des journaux quotidiens, des relations de notes de type graphique et une base de connaissances interrogeable, le tout écrit dans des fichiers Markdown ou Org-mode sur le disque. L'application web Logseq est une SPA statique qui s'exécute entièrement dans votre navigateur ; ce modèle l'auto-héberge afin que le JavaScript qui alimente vos notes provienne d'une infrastructure que vous contrôlez plutôt que d'un tiers.
Les notes sont stockées localement dans votre navigateur via l'API d'accès au système de fichiers, ce qui signifie que les données ne touchent jamais le serveur hébergeant la SPA — parfait pour les flux de travail « Je fais confiance à mon propre CDN » où l'utilisateur souhaite l'interface utilisateur de Logseq mais ne veut pas dépendre de logseq.com ou de tout fournisseur de synchronisation cloud. Associez le déploiement à l'application de bureau Logseq, à la synchronisation Git ou à la synchronisation de dossiers iCloud/OneDrive pour un accès multi-appareils aux mêmes fichiers de notes.
Caractéristiques principales de Logseq
Organiseur basé sur des blocs
Chaque ligne est un bloc déplaçable avec des liens bidirectionnels, des intégrations et des références — idéal pour les penseurs non linéaires et les flux de travail PKM.
Markdown et Org-mode
Les notes sont des fichiers Markdown ou Org-mode simples stockés sur le disque, elles restent donc modifiables dans n'importe quel éditeur de texte et survivent à toute future fin de vie de Logseq.
Journal quotidien
Les pages de notes quotidiennes créent un journal de flux de conscience qui fait émerger des schémas au fil du temps et se lie sans effort à des pages thématiques.
Vue graphique
Visualisez les relations entre les notes sous forme de graphique interactif, facilitant la découverte de connexions cachées dans une base de connaissances en pleine croissance.
Requêtes et modèles
Exécutez des requêtes Datalog sur votre base de connaissances et créez des modèles réutilisables pour les notes de réunion, les livres, les projets et les flux de travail récurrents.
Priorité à la confidentialité dès la conception
L'application web fonctionne entièrement côté client ; les notes résident dans un dossier local contrôlé par le navigateur et ne quittent jamais votre appareil, sauf si vous activez la synchronisation Git ou une autre couche de synchronisation.
Pourquoi exécuter Logseq sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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