Déployer le LMS en une installation en un clic.
Serveur musical auto-hébergé léger avec une API compatible Subsonic pour tout client musical.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec LMS
LMS (Serveur musical léger) est un serveur de streaming musical auto-hébergé open-source écrit en C++ qui expose votre bibliothèque musicale personnelle via une interface utilisateur web rapide et une API compatible Subsonic. Il indexe un dossier de fichiers audio, extrait les métadonnées et les pochettes d'album, et vous permet de diffuser depuis n'importe quel navigateur ou l'une des dizaines d'applications mobiles et de bureau qui utilisent déjà le protocole Subsonic.
L'auto-hébergement de LMS sur votre propre VPS maintient votre collection musicale et votre historique d'écoute au sein de votre propre infrastructure, plutôt que sur un SaaS de streaming qui exploite les données d'écoute. Le runtime C++ est suffisamment léger pour s'adapter aux plans VPS modestes, et l'API Subsonic signifie que les clients favoris existants comme substreamer, DSub, Symfonium, Sublime Music et play:Sub fonctionnent directement sans nécessiter d'intégrations personnalisées.
Caractéristiques principales de LMS
API compatible avec Subsonic
Fonctionne avec le vaste écosystème de clients Subsonic sur iOS, Android, macOS, Windows et Linux sans aucun adaptateur personnalisé.
Recommandations intelligentes
Construit des groupes d'artistes et de titres similaires à partir de tags et de l'historique d'écoute pour alimenter la lecture automatique, le mode radio et la découverte.
Scrobbling Last.fm
Scrobble les écoutes vers Last.fm ou des alternatives auto-hébergées comme Maloja, en conservant un historique d'écoute unifié sur tous les appareils.
Comptes multi-utilisateurs
Chaque utilisateur dispose de ses propres listes de lecture, évaluations, historique d'écoute et titres favoris, tout en partageant la même bibliothèque sous-jacente.
Montage de bibliothèque en lecture seule
Le répertoire musical est monté en lecture seule afin que le serveur ne puisse pas modifier accidentellement vos fichiers audio lors des analyses ou du transcodage.
Noyau C++ léger
Un démon C++ compilé et SQLite restent petits sur disque et en mémoire, laissant de la place pour le reste de vos services auto-hébergés.
Pourquoi exécuter LMS sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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