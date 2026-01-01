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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec LMS

LMS (Serveur musical léger) est un serveur de streaming musical auto-hébergé open-source écrit en C++ qui expose votre bibliothèque musicale personnelle via une interface utilisateur web rapide et une API compatible Subsonic. Il indexe un dossier de fichiers audio, extrait les métadonnées et les pochettes d'album, et vous permet de diffuser depuis n'importe quel navigateur ou l'une des dizaines d'applications mobiles et de bureau qui utilisent déjà le protocole Subsonic.

L'auto-hébergement de LMS sur votre propre VPS maintient votre collection musicale et votre historique d'écoute au sein de votre propre infrastructure, plutôt que sur un SaaS de streaming qui exploite les données d'écoute. Le runtime C++ est suffisamment léger pour s'adapter aux plans VPS modestes, et l'API Subsonic signifie que les clients favoris existants comme substreamer, DSub, Symfonium, Sublime Music et play:Sub fonctionnent directement sans nécessiter d'intégrations personnalisées.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de LMS

API compatible avec Subsonic

Fonctionne avec le vaste écosystème de clients Subsonic sur iOS, Android, macOS, Windows et Linux sans aucun adaptateur personnalisé.

Recommandations intelligentes

Construit des groupes d'artistes et de titres similaires à partir de tags et de l'historique d'écoute pour alimenter la lecture automatique, le mode radio et la découverte.

Scrobbling Last.fm

Scrobble les écoutes vers Last.fm ou des alternatives auto-hébergées comme Maloja, en conservant un historique d'écoute unifié sur tous les appareils.

Comptes multi-utilisateurs

Chaque utilisateur dispose de ses propres listes de lecture, évaluations, historique d'écoute et titres favoris, tout en partageant la même bibliothèque sous-jacente.

Montage de bibliothèque en lecture seule

Le répertoire musical est monté en lecture seule afin que le serveur ne puisse pas modifier accidentellement vos fichiers audio lors des analyses ou du transcodage.

Noyau C++ léger

Un démon C++ compilé et SQLite restent petits sur disque et en mémoire, laissant de la place pour le reste de vos services auto-hébergés.

Pourquoi exécuter LMS sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

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Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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