Déployer Linkwarden en une installation en un clic.
Gestionnaire de favoris collaboratif qui archive des instantanés complets de pages web afin que les liens enregistrés ne deviennent jamais obsolètes.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Linkwarden
Linkwarden est un gestionnaire de signets auto-hébergé qui résout le problème des liens morts en archivant automatiquement des captures d'écran complètes de pages — y compris les images et la mise en forme — au moment où vous enregistrez un lien. Vos signets restent lisibles des années plus tard, indépendamment de ce qui arrive à l'URL d'origine. Les collections, les étiquettes, les surlignages et les annotations vous permettent de construire des bases de connaissances structurées plutôt que de simples listes de liens.
L'auto-hébergement de Linkwarden vous offre un archivage illimité, contraint uniquement par le stockage de votre VPS, une confidentialité totale sur vos habitudes de navigation, et aucun risque de perdre des années de signets organisés en raison de la fermeture d'un service cloud ou de la modification de son modèle tarifaire.
Caractéristiques principales de Linkwarden
Archivage pleine page
Capture automatiquement des instantanés complets de pages avec des images afin que le contenu mis en signet soit préservé même lorsque les sites originaux sont hors ligne.
Collections & Étiquettes
Organisez les signets en collections nommées avec des balises personnalisées et des annotations pour des bases de connaissances structurées et consultables.
Collaboration multi-utilisateur
Partagez des collections avec vos coéquipiers et contrôlez l'accès grâce à des autorisations par utilisateur pour la recherche et le partage des connaissances au sein de l'équipe.
Recherche plein texte
Recherchez dans le contenu des pages archivées, les titres, les descriptions et les annotations pour trouver instantanément n'importe quoi dans votre collection.
Extensions de navigateur
Enregistrez des pages directement depuis Chrome ou Firefox en un clic, l'extension capturant le contenu avant qu'il ne disparaisse.
Pourquoi exécuter Linkwarden sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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