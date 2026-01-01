Déployer LinkStack en un clic.
Plateforme de liens en bio auto-hébergée pour créer des pages de destination personnalisées avec des liens illimités et un contrôle total du design.
Choisissez un forfait VPS pour LinkStack
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec LinkStack
LinkStack est une plateforme de liens en bio open-source qui permet aux créateurs, aux entreprises et aux organisations de centraliser tous leurs liens importants sur une seule page de destination personnalisable. Basé sur PHP et Laravel, il offre des liens illimités, des thèmes personnalisés, des icônes sociales, des analyses de clics et un support multi-utilisateur dès l'installation — des fonctionnalités que les alternatives commerciales comme Linktree réservent généralement aux niveaux payants.
L'auto-hébergement de LinkStack sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle total des analyses de visiteurs, des données de clics et de la configuration de la page, sans frais d'abonnement par page, sans publicité injectée sur les niveaux gratuits et sans risque de voir votre lien bio suspendu par une plateforme tierce. Connectez un domaine personnalisé via Traefik et la page devient une partie entièrement personnalisée de votre propre infrastructure.
Caractéristiques principales de LinkStack
Liens illimités
Ajoutez autant de liens, de sections et de pages que vous le souhaitez sans plafonds mensuels, limites d'éléments ou frais par lien d'un fournisseur SaaS.
Thèmes personnalisés
Choisissez parmi les thèmes intégrés ou personnalisez entièrement les pages avec un CSS personnalisé, des arrière-plans, des formes de boutons et des animations pour correspondre à votre marque.
Analyses intégrées
Suivez les pages vues et le nombre de clics par lien dans le panneau d'administration sans injecter de pixels de suivi tiers dans les navigateurs de vos visiteurs.
Prise en charge multi-utilisateur
Hébergez des pages pour des équipes entières ou des agences avec des comptes utilisateur distincts, un accès basé sur les rôles et une administration centralisée sur une seule instance.
Icônes sociales et personnalisées
Ajouter des icônes pour les principaux réseaux sociaux ainsi que des icônes personnalisées téléchargées afin que les liens restent visuellement cohérents et instantanément reconnaissables.
Mise à jour en un clic
Appliquez les nouvelles versions directement depuis le panneau d'administration avec le programme de mise à jour intégré, en maintenant votre instance à jour sans reconstruire le conteneur.
Pourquoi exécuter LinkStack sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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