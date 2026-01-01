Linkding est un gestionnaire de favoris épuré et auto-hébergé, conçu pour la vitesse et la simplicité. Il extrait automatiquement les titres et descriptions des pages lorsque vous enregistrez un lien, prend en charge le balisage hiérarchique et offre une puissante recherche en texte intégral sur l'ensemble de votre collection. Son interface épurée met l'accent sur vos favoris plutôt que sur l'outil lui-même.

L'auto-hébergement de Linkding sur votre propre VPS garantit la confidentialité totale de vos habitudes de navigation et de vos centres d'intérêt de recherche, sans publicité, sans suivi et sans accès tiers. Un seul conteneur léger avec stockage SQLite signifie une utilisation minimale des ressources et une maintenance facile.