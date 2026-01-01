Déployer LinkAce en un clic.
Archive de signets auto-hébergée avec surveillance automatisée des liens, recherche en texte intégral et une API REST complète.
Choisissez un forfait VPS pour LinkAce
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec LinkAce
LinkAce est une archive de signets open-source conçue pour les personnes qui souhaitent une conservation organisée et à long terme de chaque lien qu'elles collectent. Il capture automatiquement les titres et les descriptions, surveille les URL enregistrées pour détecter les cibles cassées ou déplacées, et peut transférer des pages à l'Internet Archive afin que les sources importantes restent accessibles même lorsque le site original disparaît.
L'auto-hébergement de LinkAce sur votre propre VPS maintient votre historique de lecture, vos recherches et vos listes partagées à l'abri des traqueurs tiers et des services de signets propriétaires. La base de données MariaDB et le cache Redis inclus vous offrent une base de connaissances rapide et privée que vous possédez entièrement, avec des marque-pages de navigateur, des flux RSS et une API REST complète pour les intégrations.
Caractéristiques principales de LinkAce
Surveillance automatisée des liens
Les vérifications planifiées signalent les liens brisés ou déplacés afin que votre archive ne se dégrade pas silencieusement avec le temps.
Sauvegarde Internet Archive
Envoyer automatiquement les URL enregistrées à la Wayback Machine et conserver des copies lisibles des pages qui disparaissent.
Listes, balises et recherche
Organisez les signets avec des listes et des balises imbriquées, puis trouvez rapidement n'importe quoi grâce à une recherche filtrée avancée.
API REST complète
Intégrez LinkAce avec les extensions de navigateur, les clients mobiles, Zapier et les scripts personnalisés grâce à une API entièrement documentée.
Liens publics et privés
Marquez chaque signet comme privé, interne ou public et partagez des collections organisées via des flux RSS dédiés.
Importation et exportation HTML
Importez les signets de votre navigateur existant ou exportez votre archive complète à tout moment sans verrouillage propriétaire.
Pourquoi exécuter LinkAce sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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