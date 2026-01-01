LinkAce est une archive de signets open-source conçue pour les personnes qui souhaitent une conservation organisée et à long terme de chaque lien qu'elles collectent. Il capture automatiquement les titres et les descriptions, surveille les URL enregistrées pour détecter les cibles cassées ou déplacées, et peut transférer des pages à l'Internet Archive afin que les sources importantes restent accessibles même lorsque le site original disparaît.

L'auto-hébergement de LinkAce sur votre propre VPS maintient votre historique de lecture, vos recherches et vos listes partagées à l'abri des traqueurs tiers et des services de signets propriétaires. La base de données MariaDB et le cache Redis inclus vous offrent une base de connaissances rapide et privée que vous possédez entièrement, avec des marque-pages de navigateur, des flux RSS et une API REST complète pour les intégrations.