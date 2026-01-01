Déployer LimeSurvey en un clic.
Plateforme de sondage en ligne professionnelle pour créer des questionnaires et collecter des données.
Choisissez un forfait VPS pour LimeSurvey
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec LimeSurvey
LimeSurvey est une plateforme de sondage open source leader qui permet aux chercheurs, aux entreprises et aux institutions de créer des questionnaires en ligne professionnels. Elle prend en charge plus de 80 langues, une logique de branchement avancée, la gestion des participants et des options complètes d'exportation de données, y compris les formats SPSS et Excel.
Grâce à ses nombreux types de questions, sa personnalisation thématique et son architecture de plugins, LimeSurvey offre des capacités de sondage de niveau entreprise sans frais d'abonnement. Ce template inclut MariaDB pour un stockage de données fiable, Redis pour une gestion rapide des sessions et le routage HTTPS Traefik pour des soumissions de sondages sécurisées.
Caractéristiques principales de LimeSurvey
Types de questions avancés
Choisissez parmi plus de 28 types de questions, notamment des questions matricielles, de classement, de téléchargement de fichiers et basées sur des équations, pour tout scénario d'enquête.
Logique de branchement
Créez des sondages dynamiques qui affichent ou masquent des questions en fonction des réponses précédentes à l'aide d'un puissant gestionnaire d'expressions.
Sondages multilingues
Créez des enquêtes dans plus de 80 langues avec prise en charge automatique du texte de droite à gauche pour une collecte de données véritablement mondiale.
Exportation et analyse des données
Exportez les résultats aux formats SPSS, R, Excel et CSV avec des outils intégrés de statistiques, de graphiques et de tableaux croisés dynamiques.
Gestion des participants
Suivez les répondants avec un accès basé sur des jetons, envoyez des rappels et contrôlez les quotas pour une administration précise de l'enquête.
Pourquoi exécuter LimeSurvey sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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