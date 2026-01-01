Déployer Lidarr en un clic.
Gestionnaire automatisé de collection musicale qui surveille les discographies d'artistes et organise les téléchargements avec les métadonnées MusicBrainz.
Choisissez un forfait VPS pour Lidarr
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Lidarr
Lidarr est un gestionnaire de bibliothèque musicale automatisé basé sur le framework arr éprouvé. Il suit les discographies d'artistes, surveille les flux RSS pour les nouvelles sorties d'albums, déclenche les téléchargements via votre client préféré et organise tout dans des dossiers correctement étiquetés et structurés — le tout sans intervention manuelle.
Exécuter Lidarr sur un VPS le maintient actif 24h/24 et 7j/7, garantissant que les nouvelles sorties sont capturées dès leur apparition, même lorsque vos machines domestiques sont éteintes. Il s'intègre avec qBittorrent, SABnzbd, NZBGet et d'autres clients de téléchargement, et se connecte à Plex, Jellyfin et Emby pour rafraîchir votre bibliothèque de serveur musical après chaque acquisition.
Caractéristiques principales de Lidarr
Surveillance automatique des versions
Suivez n'importe quel artiste et téléchargez automatiquement les nouveaux albums, singles et EPs dès qu'ils apparaissent sur vos indexeurs configurés.
Mises à niveau du profil de qualité
Définissez les formats audio préférés et Lidarr remplacera automatiquement les fichiers de qualité inférieure par des versions FLAC ou à débit binaire plus élevé lorsqu'elles seront disponibles.
Métadonnées MusicBrainz
Enrichissez votre bibliothèque avec des noms d'artistes précis, des pochettes d'album, des dates de sortie et des listes de pistes provenant de MusicBrainz.
Intégration de serveur multimédia
Déclenchez automatiquement des analyses de bibliothèque Plex, Jellyfin ou Emby une fois les téléchargements terminés, afin que la nouvelle musique apparaisse instantanément.
Gestion de la discographie
Consultez les catalogues complets des artistes, marquez les albums recherchés et suivez les sorties manquantes ou nécessitant des mises à niveau de qualité depuis un seul tableau de bord.
Pourquoi exécuter Lidarr sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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