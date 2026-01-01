Lidarr est un gestionnaire de bibliothèque musicale automatisé basé sur le framework arr éprouvé. Il suit les discographies d'artistes, surveille les flux RSS pour les nouvelles sorties d'albums, déclenche les téléchargements via votre client préféré et organise tout dans des dossiers correctement étiquetés et structurés — le tout sans intervention manuelle.

Exécuter Lidarr sur un VPS le maintient actif 24h/24 et 7j/7, garantissant que les nouvelles sorties sont capturées dès leur apparition, même lorsque vos machines domestiques sont éteintes. Il s'intègre avec qBittorrent, SABnzbd, NZBGet et d'autres clients de téléchargement, et se connecte à Plex, Jellyfin et Emby pour rafraîchir votre bibliothèque de serveur musical après chaque acquisition.