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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec LibreSpeed

LibreSpeed est un test de vitesse HTML5 léger et open-source qui mesure le téléchargement, l'envoi, le ping et la gigue directement dans le navigateur. Contrairement aux sites de test de vitesse commerciaux, il fonctionne entièrement sur une infrastructure que vous contrôlez, vous permettant ainsi de publier un test de vitesse privé pour votre équipe, votre FAI ou vos clients sans envoyer de trafic via des serveurs de mesure tiers.

L'auto-hébergement de LibreSpeed sur un VPS vous offre des mesures précises et reproductibles par rapport à un serveur de confiance, avec une base de données de résultats par test qui vous permet de comparer la qualité de connexion au fil du temps. Les tests fonctionnent sur n'importe quel navigateur de bureau ou mobile moderne, sans étape d'installation ni application cliente.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de LibreSpeed

Test de navigateur sans installation

HTML5 et JavaScript purs — fonctionne dans n'importe quel navigateur moderne sur ordinateur de bureau ou mobile, sans Flash, Java ou téléchargement requis.

Téléchargement, téléversement, ping, gigue

Génère les quatre métriques standard avec une durée de test configurable et un nombre de connexions simultanées pour des résultats précis.

Base de données des résultats

Le backend SQLite ou MySQL intégré stocke chaque exécution de test avec horodatage, IP et FAI afin que vous puissiez suivre les changements au fil du temps.

Image de marque personnalisable

Modifiez le HTML frontal, remplacez le logo et appliquez votre propre thème pour déployer un test de vitesse entièrement personnalisé pour votre organisation.

Recherche d'IP et de FAI

L'intégration facultative d'ipinfo.io enrichit chaque résultat avec le FAI, l'organisation et la localisation approximative du visiteur.

Pourquoi exécuter LibreSpeed sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Lancement local. Expansion mondiale.

Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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