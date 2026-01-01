Déployer LibreSpeed en un clic.
Test de vitesse internet auto-hébergé qui fonctionne dans n'importe quel navigateur sans nécessiter Flash, Java ou de plugins.
Choisissez un forfait VPS pour LibreSpeed
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec LibreSpeed
LibreSpeed est un test de vitesse HTML5 léger et open-source qui mesure le téléchargement, l'envoi, le ping et la gigue directement dans le navigateur. Contrairement aux sites de test de vitesse commerciaux, il fonctionne entièrement sur une infrastructure que vous contrôlez, vous permettant ainsi de publier un test de vitesse privé pour votre équipe, votre FAI ou vos clients sans envoyer de trafic via des serveurs de mesure tiers.
L'auto-hébergement de LibreSpeed sur un VPS vous offre des mesures précises et reproductibles par rapport à un serveur de confiance, avec une base de données de résultats par test qui vous permet de comparer la qualité de connexion au fil du temps. Les tests fonctionnent sur n'importe quel navigateur de bureau ou mobile moderne, sans étape d'installation ni application cliente.
Caractéristiques principales de LibreSpeed
Test de navigateur sans installation
HTML5 et JavaScript purs — fonctionne dans n'importe quel navigateur moderne sur ordinateur de bureau ou mobile, sans Flash, Java ou téléchargement requis.
Téléchargement, téléversement, ping, gigue
Génère les quatre métriques standard avec une durée de test configurable et un nombre de connexions simultanées pour des résultats précis.
Base de données des résultats
Le backend SQLite ou MySQL intégré stocke chaque exécution de test avec horodatage, IP et FAI afin que vous puissiez suivre les changements au fil du temps.
Image de marque personnalisable
Modifiez le HTML frontal, remplacez le logo et appliquez votre propre thème pour déployer un test de vitesse entièrement personnalisé pour votre organisation.
Recherche d'IP et de FAI
L'intégration facultative d'ipinfo.io enrichit chaque résultat avec le FAI, l'organisation et la localisation approximative du visiteur.
Pourquoi exécuter LibreSpeed sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.
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