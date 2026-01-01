Déployer LibrePhotos en une installation en un clic.
Gestion de photos auto-hébergée avec reconnaissance faciale automatique, détection d'objets et recherche basée sur l'IA pour l'ensemble de votre collection.
Choisissez un forfait VPS pour LibrePhotos
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec LibrePhotos
LibrePhotos est une plateforme de gestion de photos auto-hébergée et open-source qui apporte une organisation basée sur l'IA à votre bibliothèque de photos personnelle. Contrairement à Google Photos ou iCloud, chaque image reste sur votre propre serveur — sans limites de téléchargement, sans frais d'abonnement et sans accès tiers à vos souvenirs. Il traite automatiquement vos photos avec la reconnaissance faciale, la détection de scènes et la recherche sémantique afin que vous puissiez trouver n'importe quelle image sans étiquetage manuel.
L'auto-hébergement de LibrePhotos sur un VPS vous donne un contrôle total sur vos données les plus personnelles. Tout le traitement ML s'exécute localement — le regroupement de visages, le géocodage inversé et la détection d'objets se produisent sur votre serveur sans aucun appel à des services d'IA externes. Que vous migriez depuis un service de photos cloud ou que vous construisiez une archive familiale privée, LibrePhotos offre une alternative soignée et complète.
Caractéristiques principales de LibrePhotos
Reconnaissance faciale
Regroupe automatiquement les visages de toute votre bibliothèque, vous permettant d'identifier les personnes une seule fois et de retrouver instantanément toutes les photos où elles apparaissent.
Recherche de photos propulsée par l'IA
Recherchez vos photos par objets, scènes et descriptions en utilisant l'apprentissage automatique sur l'appareil — aucune API cloud requise.
Organisation automatique des photos
Les vues chronologiques et d'albums avec regroupement basé sur les événements, géocodage inversé et extraction des métadonnées EXIF organisent votre bibliothèque sans effort manuel.
Prise en charge multi-utilisateur
Partagez votre serveur photo avec les membres de votre famille, chacun avec sa propre bibliothèque, son propre périmètre de reconnaissance faciale et ses propres contrôles d'accès.
Prise en charge du RAW et de la vidéo
Gère les fichiers RAW, les formats HEIC/HEIF et les vidéos en plus des JPEGs standard, en préservant la qualité d'image complète et les métadonnées.
Pourquoi exécuter LibrePhotos sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.