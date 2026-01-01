Déployer Leantime en un clic.
Plateforme de gestion de projet open source conçue pour les non-chefs de projet, combinant des outils de stratégie, de planification et d'exécution.
Choisissez un forfait VPS pour Leantime
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Leantime
Leantime est un système de gestion de projet open-source conçu spécifiquement pour les équipes qui ont besoin d'une coordination puissante sans les méthodologies de gestion de projet complexes. Il combine des tableaux Kanban, des diagrammes de Gantt, des feuilles de temps, des wikis et des outils stratégiques uniques comme le Lean Canvas et l'analyse SWOT dans une plateforme cohérente — disponible dans plus de 20 langues avec le support LDAP et OIDC pour les environnements d'entreprise.
L'auto-hébergement de Leantime sur votre VPS signifie des utilisateurs illimités, des projets illimités et aucun coût de licence par siège. Vos données de projet, vos plans stratégiques et l'historique de votre équipe restent sur une infrastructure que vous contrôlez, soutenus par MariaDB pour une persistance fiable.
Caractéristiques principales de Leantime
Plusieurs vues de tâches
Basculez entre les tableaux Kanban, les diagrammes de Gantt, les vues calendrier, liste et tableau pour vous adapter à la manière de travailler de votre équipe.
Outils de planification stratégique
Créez des Lean Canvas, des Business Model Canvas et des analyses SWOT directement sur la plateforme pour aligner les tâches quotidiennes avec les objectifs commerciaux.
Suivi du temps intégré
Imputez les heures aux tâches et aux projets pour une facturation, une paie et une analyse des coûts de projet précises, sans outil distinct.
Utilisateurs illimités
Ajoutez autant de membres d'équipe que nécessaire avec des autorisations basées sur les rôles par projet et sans frais de licence par siège.
Authentification d'entreprise
Connectez-vous aux fournisseurs LDAP ou OIDC et activez l'authentification à deux facteurs pour les normes de sécurité à l'échelle de l'organisation.
Pourquoi exécuter Leantime sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.
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