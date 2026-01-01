Déployer LazyLibrarian en un clic.
Outil d'automatisation qui suit les auteurs, trouve des livres électroniques et des livres audio, et les transmet à vos téléchargeurs.
Choisissez un forfait VPS pour LazyLibrarian
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec LazyLibrarian
LazyLibrarian est le pendant de Sonarr et Radarr, mais dédié aux livres : un serveur d'automatisation auto-hébergé qui surveille vos auteurs préférés, suit les nouvelles parutions de livres, recherche les fichiers correspondants sur les indexeurs Usenet et torrent, et transmet les versions sélectionnées à NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent ou tout autre téléchargeur que vous utilisez déjà.
L'auto-hébergement de LazyLibrarian sur un VPS vous offre un bibliothécaire disponible 24h/24 et 7j/7 qui détecte les nouvelles parutions dès leur apparition, déduplique par rapport à votre bibliothèque Calibre existante, et renomme et étiquette tout automatiquement afin que votre collection de livres électroniques et de livres audio reste organisée sans effort manuel.
Caractéristiques principales de LazyLibrarian
Suivi et découverte d'auteurs
Ajoutez des auteurs par nom et LazyLibrarian construit leur bibliographie complète à partir de Goodreads, Google Books, OpenLibrary et d'autres sources.
Prise en charge des livres audio et des livres numériques
Gère les formats de livres audio et de livres électroniques avec des règles de qualité et de source distinctes pour chacun, ainsi une seule instance gère deux bibliothèques.
Intégration de Calibre et Goodreads
Importe votre bibliothèque Calibre existante pour éviter les doublons, synchronise les listes de lecture/à lire de Goodreads et met à jour automatiquement les métadonnées.
Prise en charge native de l'indexation
Plugins intégrés pour NZBGet, SABnzbd, qBittorrent, Transmission, Deluge, et des dizaines d'indexeurs Usenet et torrent via Newznab et Torznab.
Suivi des magazines et des séries
Surveille les magazines thématiques et les séries de plusieurs livres, et met en file d'attente les nouvelles parutions dès leur indexation, sans recherches manuelles.
Pourquoi exécuter LazyLibrarian sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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