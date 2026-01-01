LazyLibrarian est le pendant de Sonarr et Radarr, mais dédié aux livres : un serveur d'automatisation auto-hébergé qui surveille vos auteurs préférés, suit les nouvelles parutions de livres, recherche les fichiers correspondants sur les indexeurs Usenet et torrent, et transmet les versions sélectionnées à NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent ou tout autre téléchargeur que vous utilisez déjà.

L'auto-hébergement de LazyLibrarian sur un VPS vous offre un bibliothécaire disponible 24h/24 et 7j/7 qui détecte les nouvelles parutions dès leur apparition, déduplique par rapport à votre bibliothèque Calibre existante, et renomme et étiquette tout automatiquement afin que votre collection de livres électroniques et de livres audio reste organisée sans effort manuel.