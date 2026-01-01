Déployer Lago en un clic.
Plateforme open source de mesure et de facturation à l'usage pour les entreprises SaaS, fintech et d'infrastructure.
Choisissez un forfait VPS pour Lago
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Lago
Lago est une plateforme de mesure et de facturation open-source conçue pour les entreprises SaaS, fintech et d'infrastructure qui ont besoin d'une tarification flexible basée sur l'utilisation. Elle offre l'ingestion d'événements en temps réel, la gestion des abonnements, la génération de factures et une API axée sur les développeurs pour prendre en charge des modèles de tarification complexes — des plans par siège aux niveaux gradués, par forfait et par pourcentage.
L'auto-hébergement de Lago sur votre propre VPS vous permet de garder chaque événement client, facture et règle de tarification sous votre contrôle direct, supprime les frais par transaction facturés par les outils de facturation hébergés, et vous permet d'adapter les intégrations et la rétention des données à vos exigences spécifiques en matière de conformité et de produit.
Caractéristiques principales de Lago
Facturation à l'usage
Facturez par appel API, siège, Go, ou toute autre métrique sans avoir à construire une infrastructure de facturation personnalisée à partir de zéro.
Comptage en temps réel
Ingérer les événements clients en temps réel et afficher des données d'utilisation précises pour les factures et les tableaux de bord.
Modèles de tarification flexibles
Combiner les paliers forfaitaires, progressifs, par forfait et basés sur un pourcentage au sein d'un plan unique pour modéliser n'importe quelle stratégie de tarification.
Génération de factures
Générez et exportez automatiquement des factures PDF basées sur les périodes d'abonnement et l'utilisation mesurée.
API axée sur les développeurs
Intégrez la facturation à votre produit via une API REST propre et des webhooks au lieu d'interfaces utilisateur hébergées.
Pourquoi exécuter Lago sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.
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