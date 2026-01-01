Komga est un serveur multimédia open-source conçu spécifiquement pour les bandes dessinées, les mangas, les BD, les magazines et les eBooks. Il scanne votre bibliothèque de formats CBZ, CBR, EPUB, PDF et autres formats d'archive, extrait les métadonnées, génère des miniatures et expose le tout via un lecteur web rapide ainsi que des flux OPDS, Kobo Sync et KOReader Sync pour les applications natives et les appareils à encre électronique.

L'auto-hébergement de Komga sur votre VPS transforme n'importe quel dossier de fichiers de bandes dessinées et de mangas en une bibliothèque privée et adaptée aux mobiles que vous pouvez lire de n'importe où — sur le web, sur un appareil à encre électronique Kobo ou KOReader, ou via des applications compatibles OPDS comme Panels, Chunky et KyBook. Il n'y a pas de frais d'abonnement, pas de DRM, et aucune plateforme ne décide de ce qui reste dans votre bibliothèque.