Déployer Koillection en une installation en un clic.
Gestionnaire de collection auto-hébergé pour organiser et cataloguer tout type de collection physique ou numérique.
Choisissez un forfait VPS pour Koillection
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Koillection
Koillection est une application de gestion de collections auto-hébergée qui vous permet de cataloguer n'importe quoi — livres, disques vinyles, jeux vidéo, timbres, cartes à collectionner, ou toute autre collection que vous maintenez. Contrairement aux services de catalogage basés sur le cloud, Koillection fonctionne entièrement sur votre propre serveur, gardant les données de votre collection privées et sous votre contrôle total.
Construit sur Symfony avec une interface propre et réactive, Koillection prend en charge les champs de métadonnées personnalisés et les scrapers web, afin que vous puissiez enrichir les éléments avec exactement les informations qui comptent pour votre type de collection. Une API REST complète permet l'intégration avec des outils externes, et la prise en charge multilingue couvre plus de 11 langues dès le départ.
Caractéristiques principales de Koillection
Tout type de collection
Cataloguez des livres, des jeux, des vinyles, des timbres ou tout autre objet de collection sans être contraint par des modèles prédéfinis.
Champs de métadonnées personnalisés
Définissez les champs exacts et la structure de données qui conviennent à votre collection plutôt que de vous adapter à un schéma générique.
Prise en charge du web scraper
Extrayez automatiquement les métadonnées de sites web externes pour enrichir vos éléments avec des couvertures, des descriptions et des détails.
Accès à l'API REST
Exposez les données de votre collection via une API REST complète, permettant l'intégration avec des applications personnalisées ou des flux de travail d'automatisation.
Interface multilingue
Utilisez Koillection dans votre propre langue — plus de 11 langues sont prises en charge, avec l'anglais et le français entièrement couverts.
Pourquoi exécuter Koillection sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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