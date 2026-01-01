Kimai est une application de suivi du temps open-source mature qui offre aux freelances, aux agences et aux entreprises un moyen fiable d'enregistrer les heures facturables, de gérer les projets clients et de produire des factures précises. Avec une interface web épurée, la prise en charge multi-utilisateurs et des permissions basées sur les rôles, elle s'adapte d'un développeur solo suivant son propre temps à une agence coordonnant des dizaines de membres d'équipe pour de nombreux clients.

Contrairement aux outils de suivi du temps SaaS qui facturent par utilisateur, l'auto-hébergement de Kimai sur votre propre VPS signifie l'absence de coûts d'abonnement récurrents et une propriété complète de vos enregistrements de temps et de vos données de facturation. Ce modèle inclut MySQL pour un stockage durable et prêt pour la production.