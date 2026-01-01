Déploiement de Kimai en un clic.
Plateforme de suivi du temps gratuite et open source pour les freelances, les agences et les équipes afin d'enregistrer les heures facturables et de générer des factures.
Choisissez un forfait VPS pour Kimai
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Kimai
Kimai est une application de suivi du temps open-source mature qui offre aux freelances, aux agences et aux entreprises un moyen fiable d'enregistrer les heures facturables, de gérer les projets clients et de produire des factures précises. Avec une interface web épurée, la prise en charge multi-utilisateurs et des permissions basées sur les rôles, elle s'adapte d'un développeur solo suivant son propre temps à une agence coordonnant des dizaines de membres d'équipe pour de nombreux clients.
Contrairement aux outils de suivi du temps SaaS qui facturent par utilisateur, l'auto-hébergement de Kimai sur votre propre VPS signifie l'absence de coûts d'abonnement récurrents et une propriété complète de vos enregistrements de temps et de vos données de facturation. Ce modèle inclut MySQL pour un stockage durable et prêt pour la production.
Caractéristiques principales de Kimai
Suivi des heures facturables
Démarrer et arrêter les chronomètres ou saisir manuellement les heures pour tout client, projet ou activité afin d'obtenir des relevés de facturation précis.
Génération de facture
Créer des factures directement à partir des entrées de temps suivies sans exporter vers un outil séparé.
Rapports détaillés
Filtrez les rapports par utilisateur, projet, client ou plage de dates pour comprendre l'utilisation et faciliter la facturation client.
Extensibilité des plugins
Étendez Kimai avec des plugins communautaires pour des flux de travail personnalisés, des intégrations et des formats d'exportation supplémentaires.
Pourquoi exécuter Kimai sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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