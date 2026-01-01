Déployer Kill Bill en un clic.
Plateforme open source de facturation et de paiement par abonnement pour les SaaS, les places de marché et les entreprises basées sur l'utilisation.
Choisissez un forfait VPS pour Kill Bill
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Kill Bill
Kill Bill est une plateforme open source de facturation et de paiement éprouvée, utilisée en production par des entreprises traitant des millions de factures par mois. Elle gère l'ensemble de la pile de monétisation — gestion de catalogue, abonnements, facturation récurrente, taxes et routage des paiements — grâce à une architecture modulaire qui vous permet de combiner des passerelles de paiement, des moteurs fiscaux et des fournisseurs d'analyse sans réécrire la logique métier.
L'auto-hébergement de Kill Bill maintient les métadonnées de paiement des clients, l'historique des abonnements et les règles de tarification sous votre contrôle total, sans frais par transaction ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. L'interface d'administration Kaui incluse offre aux équipes financières et de support une console web pour les comptes, les factures, les remboursements et les modifications de plan sans écrire une seule requête API.
Caractéristiques principales de Kill Bill
Moteur d'abonnement
Essais de modèles, contrats à durée déterminée, tarification mixte, et mises à niveau et déclassements complexes du catalogue avec un calcul au prorata géré automatiquement.
Plugins de passerelle de paiement
Acheminez les paiements via Stripe, Adyen, Braintree, PayPal et des dizaines d'autres fournisseurs à l'aide de plugins de paiement interchangeables.
Facturation et relance
Générer des factures à temps, relancer les paiements échoués avec des règles de relance configurables, et récupérer les revenus sans écrire de scripts personnalisés.
Console d'administration Kaui
Parcourir les comptes, rembourser les paiements, modifier les abonnements et consulter les factures via une interface utilisateur web dédiée conçue pour les équipes de support et financières.
API REST et extensions
Une API REST complète ainsi qu'un SDK de plugin Java/Ruby vous permettent d'intégrer Kill Bill avec des CRM, des moteurs fiscaux et des outils d'analyse sans modifier le cœur.
Compatible multi-locataire
Isolez les marques, les régions ou les segments de clientèle au sein d'une seule instance en utilisant la multi-location intégrée avec des catalogues et des identifiants séparés.
Pourquoi exécuter Kill Bill sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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