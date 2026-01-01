Kestra est une plateforme d'orchestration de flux de travail open source et événementielle, conçue pour les ingénieurs qui ont besoin de planifier, exécuter et surveiller des pipelines complexes sans écrire de code d'infrastructure répétitif. Elle combine une définition de flux de travail déclarative basée sur YAML avec un éditeur visuel en temps réel, un graphique de topologie en direct et une relecture d'exécution — la rendant accessible aux débutants et suffisamment puissante pour les grandes équipes d'ingénierie de données.

L'auto-hébergement de Kestra sur votre VPS vous offre des flux de travail illimités, une souveraineté totale des données et la possibilité de vous connecter à n'importe quel service interne ou base de données sans exposer les identifiants à un fournisseur SaaS. La bibliothèque de plugins intégrée couvre plus de 400 intégrations prêtes à l'emploi.