Déployer Kestra en un clic.
Plateforme d'orchestration de flux de travail open source qui vous permet de construire, planifier et surveiller des pipelines de données et des flux de travail d'automatisation avec un éditeur visuel.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Kestra
Kestra est une plateforme d'orchestration de flux de travail open source et événementielle, conçue pour les ingénieurs qui ont besoin de planifier, exécuter et surveiller des pipelines complexes sans écrire de code d'infrastructure répétitif. Elle combine une définition de flux de travail déclarative basée sur YAML avec un éditeur visuel en temps réel, un graphique de topologie en direct et une relecture d'exécution — la rendant accessible aux débutants et suffisamment puissante pour les grandes équipes d'ingénierie de données.
L'auto-hébergement de Kestra sur votre VPS vous offre des flux de travail illimités, une souveraineté totale des données et la possibilité de vous connecter à n'importe quel service interne ou base de données sans exposer les identifiants à un fournisseur SaaS. La bibliothèque de plugins intégrée couvre plus de 400 intégrations prêtes à l'emploi.
Caractéristiques principales de Kestra
Éditeur visuel de flux de travail
Construisez et modifiez des workflows dans une vue topologique basée sur un navigateur qui s'affiche en direct au fur et à mesure que vous tapez du YAML — aucun outil de diagramme séparé n'est nécessaire.
Déclencheurs événementiels
Déclenchez des workflows selon des planifications, des webhooks, des arrivées de fichiers, des événements de file d'attente de messages ou des modifications de base de données avec des types de déclencheurs intégrés.
Plus de 400 plugins
Connectez-vous à AWS, GCP, Azure, Kubernetes, dbt, Spark, BigQuery, Snowflake, aux API HTTP et à des dizaines de bases de données sans écrire de code de connecteur.
Relecture de l'exécution
Relancez toute exécution passée depuis n'importe quelle tâche, inspectez les entrées et les sorties à chaque étape, et déboguez les échecs sans redémarrer l'ensemble du pipeline.
Exécution de tâches en parallèle
Exécutez des groupes de tâches en parallèle ou en séquence au sein du même flux de travail pour maximiser le débit et minimiser la latence de bout en bout du pipeline.
Pourquoi exécuter Kestra sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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