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Bibliothèque numérique auto-hébergée pour les bandes dessinées, les mangas, les light novels et les ebooks, avec des lecteurs dédiés et la gestion multi-utilisateurs.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Kavita

Kavita est un gestionnaire de bibliothèque numérique auto-hébergé complet et riche en fonctionnalités, prenant en charge les formats CBZ, CBR, EPUB, PDF et tous les principaux formats de bandes dessinées et de livres électroniques. Il scanne et catalogue automatiquement vos médias en extrayant automatiquement les métadonnées, et offre des interfaces de lecture dédiées optimisées pour chaque type de contenu — y compris les doubles pages de bandes dessinées, le défilement de manga de droite à gauche et le défilement continu de Webtoon.

Héberger Kavita sur votre propre VPS rend votre collection entière disponible 24h/24 et 7j/7 depuis n'importe quel appareil, sans dépendre de la disponibilité de votre équipement domestique. La prise en charge multi-utilisateur avec des permissions basées sur les rôles permet aux familles de partager une bibliothèque avec des contrôles d'accès adaptés à l'âge, tandis que la prise en charge OPDS signifie que toute application de lecture compatible peut se connecter à votre serveur.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Kavita

Prise en charge du format universel

Lisez les fichiers CBZ, CBR, CB7, CBT, PDF et EPUB avec détection automatique du format et un rendu optimisé pour chaque type de fichier.

Lecteurs spécialisés

Les modes de lecture dédiés pour les bandes dessinées, les mangas (de droite à gauche), les livres électroniques et le défilement Webtoon s'adaptent automatiquement à chaque type de contenu.

Bibliothèques multi-utilisateurs

Créez un nombre illimité de comptes utilisateur avec les rôles d'administrateur, de bibliothécaire et de lecteur, ainsi que des contrôles de restriction d'âge pour une navigation sécurisée en famille.

Métadonnées intelligentes

Kavita+ se connecte à Comic Vine, AniList et d'autres fournisseurs pour enrichir automatiquement votre bibliothèque avec des couvertures, des descriptions et des informations sur les créateurs.

Support OPDS & Tachiyomi

Accédez à votre bibliothèque via n'importe quelle application compatible OPDS ou l'extension Tachiyomi sur Android, vous offrant une flexibilité dans votre façon de lire.

Pourquoi exécuter Kavita sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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