Déployer Kavita en installation en un clic.
Bibliothèque numérique auto-hébergée pour les bandes dessinées, les mangas, les light novels et les ebooks, avec des lecteurs dédiés et la gestion multi-utilisateurs.
Choisissez un forfait VPS pour Kavita
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Kavita
Kavita est un gestionnaire de bibliothèque numérique auto-hébergé complet et riche en fonctionnalités, prenant en charge les formats CBZ, CBR, EPUB, PDF et tous les principaux formats de bandes dessinées et de livres électroniques. Il scanne et catalogue automatiquement vos médias en extrayant automatiquement les métadonnées, et offre des interfaces de lecture dédiées optimisées pour chaque type de contenu — y compris les doubles pages de bandes dessinées, le défilement de manga de droite à gauche et le défilement continu de Webtoon.
Héberger Kavita sur votre propre VPS rend votre collection entière disponible 24h/24 et 7j/7 depuis n'importe quel appareil, sans dépendre de la disponibilité de votre équipement domestique. La prise en charge multi-utilisateur avec des permissions basées sur les rôles permet aux familles de partager une bibliothèque avec des contrôles d'accès adaptés à l'âge, tandis que la prise en charge OPDS signifie que toute application de lecture compatible peut se connecter à votre serveur.
Caractéristiques principales de Kavita
Prise en charge du format universel
Lisez les fichiers CBZ, CBR, CB7, CBT, PDF et EPUB avec détection automatique du format et un rendu optimisé pour chaque type de fichier.
Lecteurs spécialisés
Les modes de lecture dédiés pour les bandes dessinées, les mangas (de droite à gauche), les livres électroniques et le défilement Webtoon s'adaptent automatiquement à chaque type de contenu.
Bibliothèques multi-utilisateurs
Créez un nombre illimité de comptes utilisateur avec les rôles d'administrateur, de bibliothécaire et de lecteur, ainsi que des contrôles de restriction d'âge pour une navigation sécurisée en famille.
Métadonnées intelligentes
Kavita+ se connecte à Comic Vine, AniList et d'autres fournisseurs pour enrichir automatiquement votre bibliothèque avec des couvertures, des descriptions et des informations sur les créateurs.
Support OPDS & Tachiyomi
Accédez à votre bibliothèque via n'importe quelle application compatible OPDS ou l'extension Tachiyomi sur Android, vous offrant une flexibilité dans votre façon de lire.
Pourquoi exécuter Kavita sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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