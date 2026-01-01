Kapowarr est un gestionnaire de bibliothèque de bandes dessinées auto-hébergé conçu pour l'écosystème arr, visant à automatiser le téléchargement, le renommage et l'organisation des numéros de bandes dessinées numériques, des volumes et des romans graphiques. À l'instar de Sonarr pour les séries télévisées ou de Radarr pour les films, Kapowarr vous permet d'ajouter les titres que vous souhaitez suivre, puis recherche et télécharge automatiquement les nouveaux numéros dès qu'ils sont disponibles auprès d'une variété de sources prises en charge.

L'application peut importer des bibliothèques de bandes dessinées existantes, convertir les formats de fichiers et organiser les fichiers selon des schémas de nommage personnalisables. Exécuter Kapowarr sur un VPS maintient votre bibliothèque accessible de n'importe où tout en automatisant le travail de maintenance qui nécessiterait autrement un effort manuel continu.