Déployer Kapowarr en installation en un clic.
Gestionnaire de bibliothèque de bandes dessinées auto-hébergé qui télécharge, organise et gère automatiquement votre collection de bandes dessinées numériques.
Choisissez un forfait VPS pour Kapowarr
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Kapowarr
Kapowarr est un gestionnaire de bibliothèque de bandes dessinées auto-hébergé conçu pour l'écosystème arr, visant à automatiser le téléchargement, le renommage et l'organisation des numéros de bandes dessinées numériques, des volumes et des romans graphiques. À l'instar de Sonarr pour les séries télévisées ou de Radarr pour les films, Kapowarr vous permet d'ajouter les titres que vous souhaitez suivre, puis recherche et télécharge automatiquement les nouveaux numéros dès qu'ils sont disponibles auprès d'une variété de sources prises en charge.
L'application peut importer des bibliothèques de bandes dessinées existantes, convertir les formats de fichiers et organiser les fichiers selon des schémas de nommage personnalisables. Exécuter Kapowarr sur un VPS maintient votre bibliothèque accessible de n'importe où tout en automatisant le travail de maintenance qui nécessiterait autrement un effort manuel continu.
Caractéristiques principales de Kapowarr
Téléchargements automatiques des problèmes
Ajoutez les volumes que vous souhaitez suivre et Kapowarr recherche et télécharge automatiquement les nouveaux numéros dès leur publication.
Importation et organisation de la bibliothèque
Importez une bibliothèque de bandes dessinées existante et laissez Kapowarr renommer, déplacer et organiser les fichiers selon votre schéma de nommage préféré.
Téléchargement multi-sources
Téléchargez à partir de liens DDL, Pixeldrain, Mega et de nombreuses autres sources avec des préférences de qualité et de format configurables.
Conversion de format
Extraire et convertir automatiquement les fichiers d'archive téléchargés au format de bande dessinée de votre choix pendant le processus d'importation.
Recherche manuelle et automatique
Utilisez la recherche surveillée en un clic pour récupérer des volumes entiers automatiquement, ou parcourez et choisissez des versions spécifiques avec la recherche manuelle.
Pourquoi exécuter Kapowarr sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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