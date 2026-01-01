Deploy Kanboard in one click installation.
Free, open-source Kanban project management with customizable boards, swimlanes, and built-in time tracking.
Choisissez un forfait VPS pour Kanboard
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Kanboard
Kanboard is a focused, open-source Kanban project management tool that keeps workflow visualization simple and effective. Teams get customizable boards with swimlanes, work-in-progress limits, task management with subtasks and attachments, time tracking, and built-in analytics — all in a clean interface without unnecessary complexity.
Self-hosting Kanboard on your own VPS means project data, client information, and internal roadmaps stay entirely under your control. There are no per-seat fees, no storage limits, and no vendor lock-in — just a reliable, extensible tool that scales with your team through plugins, webhooks, and a full REST API.
Caractéristiques principales de Kanboard
Visual Kanban Boards
Customizable columns, swimlanes, and work-in-progress limits give teams clear visibility of workflow bottlenecks and capacity.
Task Management
Manage tasks with subtasks, file attachments, comments, custom fields, time estimates, and automatic recurrence rules.
Built-In Analytics
Cumulative flow diagrams, burn charts, and lead time reports provide data-driven insight into team throughput and process efficiency.
Flexible Authentication
Support LDAP, OAuth, SAML, and two-factor authentication so Kanboard integrates with your existing identity management infrastructure.
Automation & API
Trigger actions automatically based on board events, connect via webhooks, or build custom integrations using the comprehensive REST API.
Pourquoi exécuter Kanboard sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.
Explorez davantage d'applications à déployer
AFFiNE
Espace de travail tout-en-un combinant documents, tableaux blancs et bases de données avec l'IA
AppFlowy
AppFlowy est un espace de travail open source propulsé par l'IA et une alternative à Notion.